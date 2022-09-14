Gıda Komitesinde gıda ve tarım ürünlerindeki fiyat değişimleri değerlendirildi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Komite toplantısını, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve diğer üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Nebati, "Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin, Bakan Nebati'nin ev sahipliğinde, bakanlar Kirişci ve Muş'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandığı belirtildi.

Komite üyelerinin, geçmiş toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda katedilen ilerlemelere ilişkin bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alınmıştır. Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğinin altı çizilmiştir."

- Alt komite kurulacak

Gelecek dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla güçlü bir koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek, gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, "Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.