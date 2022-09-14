İstanbul'da avukata yumruk ve tekmeli saldırı kamerada

Çağlayan'da müvekkili ile görüşmeye gelen genç avukat, bir grup tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi

Olaydan sonra kaçan suç makinesi şahıslardan biri polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de müvekkili ile görüşmeye gelen genç bir avukat, tartıştığı bir grup tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildi. Saldırı anları kameralara yansırken, saldırgan Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz aylarda saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda avukat Bedirhan Ç. (29), müvekkili ile görüşmek için bir sokakta buluştu. O esnada yanına gelen bir grup, avukata sözlü sataşmada bulundu. Avukatın karşılık vermesi üzerine grupla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda gruptaki şahıslar, yumruk atarak yere düşürdükleri avukatı yerde tekmeledi. Olayın ardından ayağa kalkan avukat, cep telefonuyla polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. O sırada avukata döven şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Önce yumruk attılar sonra yerde tekmelediler

Olayın ardından ertesi gün emniyete gelen avukatın şikayeti üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda avukatı darp eden şahısların emniyette çeşitli suçlardan 17 adet kaydı bulunan Mazlum A. (23), Salih A. (30), Cüneyt E. ve Ahmet İ. olduğunu tespit etti.

Kağıthane polisi saldırganı yakaladı

Devam eden çalışmalarda Mazlum A. olaydan bir gün sonra avukatı darp ettikleri yerde yakalandı. Gözaltına alınan Mazlum A.'ya ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mazlum A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.