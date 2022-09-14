Kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Eylül 2022 15:02
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamkonak köyü Eğriceova Yaylası mevkisinde kesim yapan orman işçisi Yaşar Sarıcı'nın üzerine kestiği ağaç devrildi.
Olayı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerİ, Sarıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sarıcı'nın cenazesi Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!