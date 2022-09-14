Bakan Kurum: 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi 81 il, 600 ilçede heyecan oluşturdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle yaptığı basın toplantısında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin detaylarını açıkladı.

Millet için en iyisini ve en güzelini yapmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Bakan Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim Sosyal Konut Projesi"nin tamamen yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdiklerini vurguladı. Sosyal devletin en önemli ilkelerinden bir tanesi olan barınma hakkını vatandaşlara en iyi şartlarda sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da beraberinde getirdiği küresel krizde çoğu ülke sosyal yardımın ötesinde günlük ihtiyaçlarını bile karşılamaz hale geldi. Bu manada yürüttüğümüz bu kampanya, hem bir sosyal devlet ilkesinin gereği olarak vatandaşına en uygun şartlarda ev imkanı sunabilmek, hem de vatandaşının zor gününde yanında olabilmek açısından çok çok önemli.''



"Projemiz, 81 ilde 600 ilçede heyecan oluşturdu"



Bakan Kurum, projenin açıklandığı andan itibaren telefonların susmadığı belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık 600 ilçe ve 81 ilde bu projemiz bir heyecan oluşturdu. Vatandaşlarımıza, gençlerimize, emeklilerimize, şehit-gazi yakınlarımıza bir umut oldu. Bu manada da aslında tüm ülkeyi sevince boğan ve büyük bir merakla beklenen projenin de toplumun tüm kesimlerince kabul edildiğini de net bir şekilde görmüş olduk ki; aldığımız verilere göre sabah başlayan başvurularla birlikte sadece 30 dakikalık sürede yaklaşık 92 bin başvuru var. Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı olarak da bizim en büyük motivasyonumuz bu oluyor. Vatandaşımızı mutlu eden, vatandaşımızı ilgilendiren, vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderek; bu çalışmaları, bu iradeyi ortaya koymak, afet olduğunda yanlarında olmak, yeşil alan ihtiyacıyla ilgili projeleri gerçekleştirmek de bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.''



"20 yıl geriye dönüp baktığımızda; TOKİ tam 1 milyon 170 bin sosyal konutu vatandaşlarımıza teslim etti"



Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılındaki ilk toplu konut temel atma törenindeki sözleri hatırlatarak; "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Aslolan millettir ve millete hizmettir' anlayışıyla yola çıkıldı. İstanbul'da 1994'te yapmış olduğu sosyal belediyeciliğin bir tezahürünü de aslında, 2002 yılında AK Parti iktidarıyla birlikte yine sosyal devlet anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine yansıtmaya çalıştı. Bir de bir hedef koydu. Bu belki birçok toplum kesimince gerçekçi olmayan bir hedefti; 'Türkiye'de ev sahibi olmayan tek dar gelirli kardeşim kalmasın' hedefiydi. Bu manada da, gerek TOKİ Başkanlığımız, gerek Bakanlığımızın tüm birimleri; vatandaşlarımızın uygun şartlarda ev alabilmesi için, gerekse arsa tedarikinde bugüne kadar Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle birlikte birçok arsa tahsisi yaparak vatandaşlarımızın gerek üretime, gerek istihdama katkı sağlayabilmesi açısından da birçok arsa tahsisini yapmış olduk.'' ifadelerini kullandı.



"Konutlarımızı, vatandaşlarımıza gözyaşları içerisinde teslim ettik"



"Her ne kadar hedeflerimizi hayal olarak görenler olsa da hizmet yolumuza devam ettik" diyerek muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte, Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu hedefi, onlar partimizi kapatmaya çalışırken biz ciddi manada konut üreterek vatandaşımızın yanında olduk. Gezi eylemleri oldu, biz yine durmadık çalışmaya devam ettik. Konutlarımızı vatandaşlarımıza gözyaşları içerisinde teslim ettik. 2021'de maalesef muhalefet büyükelçilerden sufle alırken, biz de gidip Ankara'da Gazi Başkentimizde 1 milyonuncu konutumuzun anahtarlarını teslim ediyorduk. Gelinen süreçte 1 milyon 170 bin konutun 26 bin sosyal donatısıyla birlikte inşası yapıldı. Bu da donatılara baktığınızda okulu, camisi, yeşil alanı, sosyal donatıları, hastanesi, spor salonlarıyla artık bir yaşam kültürü haline gelmiş oldu.''



"Bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümü yapıldı"



"455 millet bahçesinin 137 tanesini vatandaşımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, deprem dönüşümü kapsamında yapılan çalışmaları da şöyle aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız deprem dönüşümü kapsamında 2012 yılında İstanbul, Gaziosmanpaşa'da 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' anlayışıyla depreme hazırlık noktasında çok büyük bir irade ortaya koydular. Bu irade çerçevesinde de bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümü tamamlanmış oldu. Bu güne kadar 3 milyon konut, yani 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği emniyet altına alınmış olduk. Bu da çok önemli bir rakam. İşte ortaya koymuş olduğumuz bu hedefle de yine depremle dönüşüm noktasında kararlı bir tutumu sergilemiş oluyoruz.''



"5 yılda 500 bin konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"



Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin detaylarını şöyle açıkladı:

"81 il, 600 ilçemizde 2023-2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir hedef ortaya koyduk. Bu hedefle, 500 bin sosyal konut yapacağız. 500 bin sosyal konutun yanında da yine şehrin çeperlerinde vatandaşlarımızın kendi evlerini yapabilecekleri yoluyla, içme suyuyla, elektriğiyle, kanalizasyonuyla, yağmur suyuyla altyapısı hazırlanmış arsalar üzerinde kendi evini yapabilme imkanı getiriyoruz. Yine yatırım, üretim, istihdam politikası çerçevesinde de umudu olan, iş kurmak isteyen, hayali olan kardeşlerimize yeni iş yerlerini kurabilme imkanı getirdik. Bu çerçevede, 50 bin iş yerini 2023-2028 yılları arasında milletimize sunuyor olacağız. Bu projede 28 ilde, 50 metrekareyle 200 metrekareye varan büyüklüklerde iş yerlerimiz olacak. Vatandaşlarımız, bu iş yerlerine kura üzerinden, noter huzurunda sahip olabilecekler. Bu noktada kontenjanlarımız var. Bu kontenjanlarda da aslında geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yüzde 20 kontenjan ayırdık. Yani gençlerimize, 50 bin konut ayırdık. Gençlerimiz bu projeyle ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacak. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz onlara ayrılına kontenjan üzerinden müracaat edebilecekler. Tabii başvuru için 18 yaş kıstasımız var. Emekli kardeşlerimize yüzde 20, şehit, gazi yakınları yine yüzde 5, engelli vatandaşlarımıza da yüzde 5 olmak üzere toplam yüzde 50'yi kontenjan belirledik. Kalan yüzde 50'yi de diğer vatandaşlarımıza ayırırken İstanbul'da 18 bin, Anadolu'da da 16 bin lira hane halkı geliri olan kardeşlerimiz başvuru yapabilecek. Sosyal konut projesinden faydalanacak vatandaşlarımızın başvurularını illerde en az 1 yıl ikamet etmesi veya o ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor, yani orada yaşaması gerekiyor. Her haneden sadece 1 başvuru hakkı olabilecek ve vatandaşlarımızın eşinin ve çocuklarının üzerinde konuta başvuracaklarsa konut, iş yerine başvuracaklarsa iş yeri, eğer arsaya başvuracaklarsa arsasının ve konutunun bulunmaması gerekiyor; bu kapsamda başvuruları değerlendireceğiz."



"Bugüne kadar, böyle bir proje yoktu"



Bakan Kurum, maliyetler üzerinden arsa bedelini dahil etmeden yüzde 40 indirim yapıldığını da belirterek, "İllere göre bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde 2+1 daireler, 75-85 metrekareye göre fiyatları değişiyor. 2+1 dairelerin fiyatı 608 bin liradan başlayarak en pahalı daire 770 bin liraya kadar çıkıyor. 2+1 dairelerin aylık taksitleri 2 bin 280 liradan başlıyor. Bu çerçevede illere göre fiyatları değişiyor. 3+1'lerimiz 105 metrekare ve bu dairelerin fiyatları da, 850 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. 3+1 dairelere 3 bin 187 liradan başlayan taksitle ödeme imkanı sunuluyor." dedi.

Bakan Kurum, milletimizin ulaşabileceği kapsamda projeler yapmaya gayret gösterdiklerini belirterek proje kapsamına arsa dahil edildiğini de belirterek projenin detaylarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda altyapılı arsa hazırlayalım. Toplamda 60 milyon metrekarelik alanda ilk etapta hazırladığımız 100 bin konutluk arsamız hazır. Altyapılı arsalarda vatandaşımıza 350 ila 500 metrekare arasında müstakil parseller sunalım. Yine müşterek büyüklükte, 25-30 tane vatandaşımızın bir araya geleceği parsellerle de vatandaşlarımız kendi evlerini, kendileri inşa etsinler. Bizim yapmış olduğumuz imar planı çerçevesinde altyapısı hazırlanmış bu arsaya gitsinler, diledikleri gibi projeye ister 2+1 ister 3+1 yapsınlar istedik. Bu manada da 100 bin konutluk arsamızı ilk etapta illerimizde yine 350-500 metrekare ve müşterek parseller olarak belirledik. 350 metrekarelik arsalarımızı, 192 bin 500 liradan başlayan taksitle vereceğiz. 1604 lira aylık sabit taksiti olacak ve 10 yıl faizsiz imkan sunuluyor. Arsalardan faiz alınmayacak, 10 yıl da faizsiz bir şekilde, yani 1604 lira belirlediğimiz arsayı 10 yıl 1604 lira olarak aylık ödemeye devam edilecek."



"İlk etapta Türkiye'nin 7 bölgesinde, 10 bin sanayi sitemizi inşa edeceğiz"



Bakan Kurum, sanayi siteleri noktasında da önemli bir adım atıldığını vurguladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Kura yöntemiyle ilk defa böyle bir proje sunuyoruz. İlk etapta Türkiye'nin 7 bölgesinde, 10 bin sanayi sitemizi, iş yerimizi 28 ilimizde yapacağız. 28 ilimizdeki bu çalışma çerçevesinde 50 ila 200 metrekare büyüklüğündeki 10 bin yeni iş yerlerimizi vatandaşlarımıza sunuyor olacağız ve 350 bin liradan başlıyor. 200 metrekarelik yerler de, 1 milyon 300 bin lira. 50 metrekarelik bir iş yerine vatandaşımız, yüzde 10 peşinatla aylık 2 bin 633 lira taksitle 120 ay vade ile erişebilecek. Ustalık belgesi olan vatandaşlar başvurabilecek. Hayal ettiği, belki imkansız gördüğü o iş yerinde de aslında hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak, hem de istihdama katkı sağlayacak. Evine, ekmeğine, aşını götürebilmek için de mücadelesini kendi iş yerinde, kendi dükkanında vermiş olacak. Genç girişimcilerimiz de burada yine maliyetlerde yüzde 40 sübvansiyonumuz var. Bu noktada 250 bin konutun bazı illerimizdeki dağılımını da şöyle ifade etmek isterim. Yeni yuvalarımızın 50 binini İstanbul'umuzda yapıyoruz, İstanbul'umuzun hem Anadolu Yakasında, hem Avrupa Yakasında yapacağız. Avrupa Yakasında şu an için belirlediğimiz yerler; Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy, yine Silivri, Çatalca bölgesinde. Anadolu Yakasında da Tuzla'da, yine Kartal'da, Pendik'te, arkadaşlarımız bu projeleri çalışıyorlar. Yuvalarımızın, iş yerlerimizin toplam yatırım değeri yaklaşık 900 milyar lira ilk etabının yatırım maliyeti 422 milyar lira. Ve bu bedelin yüzde 40'ını da devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, devletimizin sübvansiyonuyla karşılıyoruz. Ve bu büyüklük çerçevesinde de 2 trilyondan fazla finansal ve üretime dönük bir ekonomik hareketliliği başlatacak ve inşallah ev ve kira fiyatları da zaten proje duyulur duyulmaz aşağı gelmeye başladı düşürecektir. 18 bin konutumuzu Ankara'da yapacağız. Yine 12 bin 500 konutumuzu İzmir'de yapacağız. 10 bin konutumuzu Antep'te, 8 bin 650'sini Bursa'mızda, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü de Kayseri'de inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"31 Ekim'e kadar vatandaşlarımızın başvuru hakları var"



Vatandaşların 31 Ekim'e kadar 18 yaşını doldurmuş gençlerin, emeklilerin, şehit-gazi yakınlarının bu projeye başvurabileceklerini aktaran Bakan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Ev hane halkının üzerine konut alacaklar için tapuda kayıtlı herhangi bir konutunun olmaması gerekiyor. İş yerleri için yine kendine ait bir iş yerinin olmaması gerekiyor. Arsa alacak vatandaşlarımız içinde tapuda kayıtlı ne konutu, ne de iş yeri, ne de arsası olmayacak. Dolayısıyla, bu vatandaşlarımız da arsalara başvurabilecekler. Ev hane halkından bir kişi başvurabilir. Tek ev hane halkında 18 yaşını doldurmuş çocuklarınız varsa ne olacak? Onlar artık orada misafir dolayısıyla, o gençlerimiz geleceğe umutla bakabilmek adına 18 yaşını doldurmuş tüm gençlerimiz başvurabilecekler. Hane geliri, o gencin geliri 18 bin liranın, 16 bin liranın altındaysa eğer bu konutlara başvurabiliyorlar. Ve gidip kendi evlerini, kendi hayatlarını inşa edebiliyorlar."



"Arsa ve iş yeri başvurularını 10 Ekim'de başlatacağız başvuru süreci de 7 Kasım'da tamamlanacak"



Vatandaşların nereye başvuracakları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Bir nüfusa kayıtlı olduğu ile ya da son bir yıldır ikamet ettiği ile başvuracaklar iki seçenek var, ikisinden birine başvurabilirler. Bu çerçevede bir seçenek sunduk. Belki emekli oldu memleketine gidecek, memleketinden ev almak isteyecek, o zaman nüfusa kayıtlı olduğu il veya ilçe oraya başvuracak. Oturduğu yerden almak istiyorsa da ikamet şartına bakıyor olacağız. Başvurular Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes başvurabilecek ve bu çerçevede inşallah 31 Ekim'e kadar konut başvurularını alacağız. Arsa ve iş yeri başvurularını da 10 Ekim'de başlatacağız o yoğunluğu biraz hafifletmek adına. 10 Ekim'de başlayacağız, arsa ve iş yerlerinin başvuru süreci de 7 Kasım'da tamamlanacak." dedi.



"Konutlarımızı 2 yıl içerisinde inşa etmeyi planlıyoruz. İlk temellerimizi de ekim ayı itibariyle atacağız."



Konutları 2 yıl içerisinde inşa etmeyi planladıklarını ve binaların ilk temellerini ekim ayı itibariyle atacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce TOKİ Başkanlığımızın hazırladığı projelerden belki görkemli bir şekliyle de birkaç ilimizde temellerimizi atarak vatandaşlarımıza bu süreci inşallah tamamlamış olacağız. Kuralarımızı önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. İlk çeyrekte en geç bütün kuraları tamamlayıp vatandaşlarımızın evini belirlemiş olacağız. Ev alma hakkını, sonra da şerefiye kuraları proje bazında çekilecek. Burada kazanımımız ne olacak? Bu projenin sonuçlarına baktığınızda birincisi, sosyal devletin yansımasını net bir şekilde burada görüyoruz. Yani vatandaşı için, milleti için fedakarlığı, bu proje kapsamında yapılması gereken iradeyi, koyması gereken iradeyi ve projeyi burada net bir şekilde görmüş oluyoruz. Kazanımlarımız da bu çerçevede devlet, millet iş birliğiyle sımsıkı bağlanmak ve geleceğe güvenle, umutla bakmak açısından çok çok önemli. Konut projelerimiz aslında milletimizin bu manada da mutluluğunu sağlamış olacak. Bizde milletimizi mutlu etmenin aslında bir vesilesi olmuş olacağız."



"Milletimizin can sağlığı bizim açımızdan en kutsal değerimiz"



Milletin can sağlığının kendileri açısından en kutsal değer olduğunun altını çizen Bakan Murat Kurum, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Depreme ve afetlere karşı aslında bu proje kapsamında 500 bin konut yaparak ilk etapta 250 bin konut yaparak vatandaşımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına almış olacağız. Gerek güçlü yapısı, kalitesi, doğru malzeme seçimiyle de büyük bir avantaj sağlayacak. Bu konutlar yapıldığı bölgede yeni bir şehircilik kapısı açacak. Yani bu manada da gittiği yerde örnek bir yerleşim işte örneklerini görüyoruz. Zemin artı 4-5 katı geçmeyen; yeşil alanlarıyla, sosyal imkanlarıyla örnek şehircilik modelini şehirlerimize yayacağız. Bize şu eleştiriler yapılıyordu; "TOKİ binaları, 15 katlı, 20 katlı veya işte şehrin siluetine zarar veren" şeklinde eleştiriler oluyordu ama yaklaşık son 5-6 yıldır bu manada ihtiyaçlar değişti. Ülke geliştikçe, ülkenin değerleri farklılaştıkça insanlar daha çok toprakla temas etmek istiyor. Daha az katlı binalarda oturmak istiyor ki, medeniyetimiz de aslında bize bunu tarif ediyor. Bu anlayışla projelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan, yatırımları da aslında bizim çevre hassasiyetimiz çerçevesinde yapılacak ve bilhassa projelerimiz sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve ısı yalıtımlı, burada güneş enerjisinden istifade ettiğimiz, yağmur sularını toplayıp kullandığımız projeler olacak."



"Pandemi dönemi ve ham madde sorununun en sert şekilde yaşandığı süreçte yüzde 40-50'ye varan oranlarda indirim yaparak konut piyasasını regüle edeceğiz"



Dünyanın içenden geçtiği pandemi dönemi ve ham madde sorununun en sert şekilde yaşandığı süreçte yüzde 40-50'ye varan oranlarda indirim yaparak konut piyasasını regüle edeceklerinin de altını çizen Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projenin ismini bile duyurduğumuzda, konut fiyatlarının, kira fiyatlarının sabitlendiği, düşüşe geçtiği süreci net bir şekilde gördük, inşallah akabinde de bu fiyatların daha da aşağı düşeceğini öngörüyoruz. Çiviyi çaktığımız anda, tabi 250 tane sektörü tetikliyor, 250 sektörle birlikte 100 bin ilk etapta, ikinci etapta da ilave 100 bin olmak üzere toplamda 200 bin yeni istihdam oluşturmuş olacak. Proje büyüklüğü açısından baktığınızda, ilk etabı yaklaşık 422 milyar lira, ikinci etabı da koyduğunuzda 900 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Bu 900 milyar liralık yatırım da ekonomik büyüklük açısından baktığınızda 2 trilyon liraya ulaşan bir ekonomik büyüklüğe sahip oluyor. Bu çerçevede az önce ifade ettiğim 250 sektör hareketlenecek. Yani inşaat yaparken iş makinesiyle, işçisiyle, buradaki betonuyla, demiriyle, kalıbıyla, kalıpçı ustasıyla, mühendisiyle, mimarıyla, orada işte tuğlasın ören kardeşimizle, sıvasını yapan sıvacımızla, boyacısıyla, boya malzemesiyle, kapısıyla, dolabıyla, çelik kapısıyla, çatısıyla, kiremidiyle bir sektörü hareketlendirdiği gibi, bundan sonraki süreçte de buraya bu malzemeleri üretecek sanayimize ciddi manada destek olacaktır. İnsanlarımız evlere yerleştiklerinde, işte perdesiyle, halısıyla, mobilyasıyla, buradaki ihtiyaçlarını giderecek alış verişiyle yine ekonomik olarak ciddi bir katkı sağlayacak ve bu sürece inşallah 2 trilyonluk büyük bir hacimle hem ülkemizin ekonomisine, istihdamına büyük katkı sağlayacaktır."

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle bu projeleri hayata geçiriyoruz"



Bu projenin Türkiye'nin gücü olduğunu ve devletin güçlü bir devlet olduğunu belirten Bakan Kurum şunları söyledi:

"Bakın kendi imkanlarımızla, kendi yağımızla kavrularak, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar baktığınızda 1 milyon 170 bin konut böyle yapıldı, bu ülkenin kaynaklarıyla yapıldı. TOKİ aslında özel bütçeli bir kuruluş biliyorsunuz. Evet, biz Bakanlık olarak destek veriyoruz, arsa tahsisi yapıyoruz, arsalardan gelir alıyoruz, ama hazineden herhangi bir bütçe almayan bir kuruluş, dolayısıyla bu hazineye de ilave bir yük getirmeyecek bir iş olması açısından da çok çok önemli. Ben gerçekten 3 aydır yoğun bir şekilde çalışan TOKİ'mize, TOKİ Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreci yapılmasında çok emekleri olan Bakanlığımız personeli, mesai arkadaşlarım, gerek arsaların tahsisi, gerek planlama sürecinde yapmış oldukları desteklerden dolayı da mesai arkadaşlarıma, mimar, mühendis, tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Projemizin, ilk evimizin, ilk iş yerimizin milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum."



"Basın mensuplarının sorularını yanıtladı"



Ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Kurum, farklı uyruklardan vatandaşların da bu projeden yararlanıp yararlanamayacağına yönelik bir soruya, "Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak için kişinin burada evi olması gerekiyor. Doğal olarak evi olmayan kişi vatandaşlık da alamıyor. Evi varsa da bu projeden faydalanamıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise, biz bu vatandaşlığı o şahsa verdiysek ve şuanda evi yoksa eğer eşitlik ilkesi gereği aynı haklara sahip olması gerekir'' dedi.

Bakan Kurum, alt yapısı hazır arsaları satın alan vatandaşlara teknik destek de sağlanabileceğini hatırlatarak, "Bizim bu arsalarımız alt yapısı planlanmış arsalardır. Sınırları belirlenmiştir. Biz bu noktada vatandaşımıza teknik destek de veririz. Kendisi hayal ettiği projeyi eşiyle konuşacak ve belirli sınırlar çerçevesinde evini yapabilecek. Alt yapısı hazırlanmış arsalarda projesini yapabilecek. Bu çerçevede sözleşme imzalandıktan sonra iki yıl şartıyla yapım hakkı var." diye konuştu.

