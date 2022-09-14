Çocukları özel okullarda öğrenim gören velilerin 'ön ödeme' şikayeti

Son günlerde çok yoğun olarak velilerin kendilerini aradıklarını belirten Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Özel eğitim kurumlarının birçoğu, 10 ay öncesinden velilerle iletişime geçerek indirimli eğitim öğretim sözleşmesi yaparak peşin olarak paralarını aldı. 10 ay önce peşin olarak paralara ödeyen velileri tekrar bazı özel eğitim kurumları geri çağırarak 7 bin ile 10 bin arasında fark talebinde bulunmuşlar. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin tek taraflı olarak keyfi bir şekilde değiştirilmesi ve velilerden yeniden para talep edilmesi tüketici kanunun ruhuna aykırıdır" dedi.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 4 maddesinin 2. fırkasından bahseden Yılmaz, "Taraflar arasında imzalanan sözleşme, bu süreç değiştirilemez demektedir. İkinci bir sorun ise, sözleşmeler imzalandığında sadece eğitim ve yemek üzerine yapılmıştır. Ancak kitap ve kırtasiye ürünü verilirken veya okul kıyafetleri verilirken, fark ödemeyen velilerin farkı buralara yansıtılmıştır. Şunu hepimiz bilmeliyiz ki, ticarette her zaman kar diye bir kural yoktur. Bu ücret politikalarını belirtenler yine okulun kendi yöneticileridir. Kendi kusurlarını tüketicinin üzerine yıkarak onların bütçeleriyle beslenemezler. Hukuk tanımazlık yapamazlar. Bu sebeple, bütün öğrenci velileri bilmelidir ki, haksız ve hukuksuz olarak talepte bulunanlar mutlaka derneğimizi bilgilendirmelidir. Buradan her türlü dava ile haklarını korumaya hazırız" diye konuştu.