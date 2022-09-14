AK Partili İşler'den Pursaklara üniversite kazandırma çabasına destek

Pursaklar Emlakçılar Derneği Başkanı ve iş insanı Mehmet Solmaz'ın, Pursaklar'a bir üniversite kampüsü kazandırma çabası sürüyor. Bir süre önce konuyu kamuoyuna taşıyan Mehmet Solmaz, son olarak AK Parti'nin önemli isimlerinden Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler'i misafir ettiği etkinlikte konuyu bir kez daha gündeme taşıdı.

Bölge gayrimenkul sektörünün öncü isimlerinden Solmaz Emlak Sahibi ve Pursaklar Emlakçılar Derneği Başkanı Mehmet Solmaz'ın, AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler'i konuk ettiği organizasyona ilçenin önde gelen gayrimenkul danışmanları ve müteahhitlerinin de bulunduğu 100'ü aşkın isim katıldı.Pursaklar Emlakçılar Derneği Başkanı ve iş insanı Mehmet Solmaz'ın Pursaklar'a bir üniversite kazandırma çabasına destek vereceğini belirten AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler'in, Pursaklar ile Keçiören sınırında bulunan ve yerinde incelemelerde bulunduğu 104 dönümlük Türkiye Belediyeler Birliği'ne ait olan arazi ile ilgili ilk etapta YÖK Başkanı ile bir görüşme yapıp süreci olgunlaştırmaya çalışma sözü verdiği öğrenildi. Prof. Dr. İşler'in bu yönde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan randevu aldığı belirtildi.

MEHMET SOLMAZ KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar temasları sırasında iş adamlarıyla birlikte seyahat heyetinde yer alan Pursaklar Emlakçılar Derneği Başkanı ve iş insanı Mehmet Solmaz'ın konuyu iki dosya halinde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a verdiği de öğrenildi.Bilindiği gibi Pursaklar, Başkent Ankara'da AK Parti'nin kalesi olarak bilinen ilçelerden biri. Her seçimde hem AK Parti hem da Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu Pursaklar'daki seçmenden alıyor. AK Parti iktidarının kalesi olarak bilinen Pursaklar'a bir üniversite kazandırma çabasına destek vereceğine de kesin gözüyle bakılıyor.

Edinilen bilgilere göre; Pursaklar Emlakçılar Derneği Başkanı Mehmet Solmaz'ın AVAZTÜRK üzerinden konuyu gündeme getirmesi sonrasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de konu ile ilgili kendi ekibine bir çalışma yapması talimatı verdi.

Kaynak: Avaztürk