Hastanede hastalar arasında sıra kavgası
Bursa Şehir Hastanesi'nde hastaların "sıra" kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Eylül 2022 21:58
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'ndeki Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen hastalar arasında "sıra" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken hastalar birbirlerine acımasızca vurdu. Kavga diğer hastaların ve tesadüfen olay yerinde bulunan bir polisin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!