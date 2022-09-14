Bakan Koca'dan hayatını kaybeden hastane güvenlik görevlisi için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Eylül 2022 22:29
Koca, Twitter hesabından, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!