Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Eylül 2022 23:24
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kırsal Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullar ile ilçe merkezindeki bazı okullardaki 35 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri tavuğun ardından akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!