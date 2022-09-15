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Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Eylül 2022 06:04
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Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Birinci dereceye yükselmiş olup 31.08.2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakim. Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.

2022 Ağustos döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiştir.

Birinci dereceye ytikseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureli ile durumlarının incelenmesini isleyebilirler.

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