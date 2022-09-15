İç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Eklenme : 15 Eylül 2022 07:05
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!