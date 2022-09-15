Engellilere bakım ve istihdam desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım ve istihdam desteği ile engellilere umut oldu. Engellilere yönelik hizmetlerde sınır tanımayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 104 engelli bakım merkezinde 6 bin 844 engelli bireye yatılı bakım hizmeti veriyor. Özel bakım merkezlerinde ücretler bakanlık tarafından karşılanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Özel bakım merkezleri sayısı 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla 298 olup, 25 bin 811 engelli birey hizmet alıyor. 3 bin 311 alan zihinsel engelli kadın da özel bakım merkezlerinden yararlanıyor" dedi.

Buna ek olarak, bakım merkezlerinin yanında "Umut Evleri" kurulduğunu belirten Bakan Yanık, 148 umut evi ile 654 engelli bireye hizmet verdiklerini söyledi.

İSTİHDAMI GÜÇ ENGELLİLERE ÇALIŞMA İMKANI

Engelli bireyler içerisinde özellikle istihdamı güç olan zihinsel ve ruhsal engeli olan vatandaşlara istihdam sağlamak konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yanık "Bu çerçevede, 2022 yılı birinci altı aylık dönemde her bir engelli için ödenen aylık tutar 1 milyon 298 bin TL" diye konuştu.

ENGELLİ YAKINLARINA DESTEK

'2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu' kapsamında, bakıma muhtaç engelli bireylere bakım veren engelli yakınlarına de destek olduklarını dile getiren Yanık, şu ana kadar 540 bin kişinin bu yardımdan faydalandığını, bunlardan 72 binin de zihinsel engelli bakım veren engelli yakınlarının oluşturduğunu belirtti.

OTİZM GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakan Yanık "2021 yılında üç şehirde otizmli bireylere yönelik Otizm Gündüz Yaşam Merkezleri açtık. 2022 yılında 10 yeni gündüz/yatılı otizm merkezinin daha faaliyete geçirilmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esma Altın