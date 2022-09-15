Manisa'da üzüm makinasına kapılan çiftçi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüm kaldırma makinasına kapılan çiftçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 07:28
Kamil Ertuğrul (49), Kemerdamları Mahallesi Hacımusluk-Akçataş mevkiinde sergide bulunan kuru üzümleri kaldırma makinesiyle topladığı sırada dengesini kaybedip makineye kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ertuğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi.
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