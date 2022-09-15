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Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle gençlere de çok önemli bir fırsat kapısı aralandı. Ucuz konutların 50 bini gençler için ayrılıyor. Gençlerin başvurularında evdeki anne-babanın gelir limitine bakılmayacak. Yani 16-18 bin lira sınırına takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgahlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 15 Eylül 2022 08:20
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Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle gençlere de önemli bir fırsat kapısı aralanıyor. Ucuz konutların 50 bini gençlere ayrıldı. Gençlerin başvurularında evdeki anne-babanın gelir limitine bakılmayacak. Yani İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin, Anadolu'da 16 bin olan sınıra takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgahlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gençlerimiz bu projeyle ilk defa özel konut hakkına sahip olacaklar. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz, onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecek" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut hamlesinin detaylarını anlatmak için dün Bakan Kurum, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. 2-2.5 aydır yoğun bir şekilde projeye çalıştıklarını anlatan Kurum, konut hamlesiyle dünden itibaren telefonlarının susmadığını, vatandaşlardan büyük bir teveccüh gördüklerini söyledi. Kurum, devletin 900 milyar lirayı bulacak konut, arsa ve işyeri yatırımlarında 422 milyar liralık sübvansiyon sağladığını da açıkladı.

EVLERİN METREKARESİ NE OLACAK?

Bakan Kurum, vatandaşın en çok merak ettiği konulardaki soruları da yanıtladı. Kurum'un verdiği bilgiye göre, 2+1 evler 75-85 metrekare, 3+1 evler ise 105 metrekare olacak. Konut bedelleri illere göre farklılık gösterse de, 2+1 dairede en yüksek fiyat 770 bin TL, 3+1 dairede ise 950 bin TL olacak. Bakan Kurum, 3+1 dairelerde en yüksek taksit rakamının da 3.500 TL'yi geçmeyeceğini söyledi.

Şırnak ile İstanbul arasında konut maliyetleri açısından pek fark olmadığını vurgulayan Kurum, "Şehirler arasında öyle fiyatlar çok oynamıyor. En fazla yüzde 5-10 fark eder. Şırnak'ta 2+1 konut fiyatı 608 bin TL, İstanbul'da bu rakam 679 bin TL" dedi.

Bakan Kurum, sosyal konuta başvuran vatandaşların hak sahipliği kuralarının önümüzdeki yıl ilk çeyrekte çekileceğini, ondan sonra TOKİ ile sözleşme imzalayacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımız toplam daire bedelinin yüzde 10'unu peşinat olarak ödeyecekler.

Taksitler sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak. Konutlar teslim edilmeden 12 ay önce taksit ödemeleri başlayabilir. Vatandaşlarımız o bir yılda hem kira hem taksit ödemelerinde zorlansa da dişini sıkar, öder. Geçmişteki TOKİ projelerine baktığımızda ödeyememe oranı yüzde 1'in dahi altında.

Üstelik, taksidini ödeyememe durumunda dahi TOKİ vatandaşlara yardımcı oluyor" diye konuştu. Bakan Kurum, ihalelerin şeffaf şekilde yapıldığını, kuraların da noter huzurunda vatandaşların önünde çekileceğini vurguladı. Kurum, peşinat ödemeleri konusunda da kamu bankalarının geçmişteki gibi imkanlar sunabileceği sinyalini de verdi.

TAKSİTLER ARTACAK MI?

Bakan Kurum, taksit ödemelerinin yılda iki kez yapılan memur maaş artış oranına göre artacağını belirtirken, "Geçmişte maaşlara yüzde 80'e yakın zam yapıldı. Ancak sosyal konutların taksitlerindeki artış oranını TOKİ yüzde 20-25'le sınırlı tuttu. Burada da idare artışa karar verecek" diye konuştu.

EVDEKİ İKİ GENÇ DE BAŞVURABİLİR

Bakan Kurum, gençlere özel kontenjan ayırdıklarını hatırlatarak, "Bir hanede iki tane 18 yaşından büyük genç varsa ikisi de başvurabilir. Başvuruda bulunan gençlerimiz öğrenci de olabilir. Burada hane halkı gelirini dikkate almıyoruz. Çünkü, o gençlerimiz de ileride evlenecekler, kendi hayatlarını kuracaklar. O nedenle onları birey olarak görüyoruz, ailesinin gelirine bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum, konutlarda başvuru süresinin 31 Ekim'de biteceğini hatırlatırken, ödemeler tamamlanana kadar devredilemeyeceğini söyledi. Borcu bitmeden evini çeşitli yollarla devretme düşüncesinde olanları uyaran Kurum, "Tespit edildiğinde el koyarız" dedi.

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ARSA VE İŞYERİ İÇİN 10 EKİM'İ BEKLEYİN

Sosyal konut hamlesinin diğer ayağı da altyapıları ve imarı tamamlanmış ev yapmaya hazır 100 bin konutluk arsa... Kurum, toplam 60 milyon m2'lik arsanın hazır olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:

Son dakika: Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek
"Faizsiz satılacak. İki çeşit arsa var. Müstakil konut yapılacak 350 ila 500 m2'lik arsalar. Buradaki konut büyüklükleri 105 ila 150 m2 arasında değişebilir. Fiyat 192 bin 500 TL'den başlıyor, taksit de 1.604 TL. 10 yıl vadeyle ödenecek.

Sözleşme imzaladıktan sonra vatandaş iki yıl içinde inşaatını yapabilecek. İkincisi, hisseli parseller... Konut büyüklüğü 150 m2 olacak. 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla arsalar satılacak." 28 ilde 50-200 m2 büyüklüğünde 10 bin işyerini de vatandaşlara kazandıracaklarını anlatan Kurum, "350 bin TL'den başlayan fiyatlarla 2.633 lira taksitle 120 ay vadeyle satılacak. Arsa ve işyeri için başvurular 10 Ekim'de başlayıp, 7 Kasım'da sona erecek" dedi.

İLK TEMEL EKİMDE ATILACAK

13 bin konutla ilgili hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Bakan Kurum, Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik ve İstanbul'un bazı bölgelerindeki konutların temelinin ekim ayı içinde atılacağını, etaplar halinde diğer ihalelerin de gerçekleştirileceğini söyledi.

BEŞ YILDA 2 MİLYON KİŞİYE EV

Kentsel dönüşümle bugüne kadar 3 milyon evin dönüşümünün sağlandığını, 12 milyon kişinin depreme dayanıklı konutlara yerleştirildiğini söyleyen Bakan Kurum, Türkiye'de yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere bugüne kadar TOKİ Başkanlığı eliyle 1 milyon 170 bin konut inşa ettiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, "Bu projelerle birlikte 2028 yılına geldiğimizde 2 milyon rakamına çıkarmış olacağız. Sosyal konut sahibi vatandaşlarımızın sayısı da yaklaşık 10 milyona ulaşmış olacak" dedi.

ORTA GELİRLİYE DE PROJE GELİYOR

2023-2028 yıllarında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacağını hatırlatan Bakan Kurum, inşaat sektörünün 250 alt sektörü tetiklediğini, bu nedenle de 2 trilyon liralık bir ekonomik faaliyet oluşacağını vurguladı.

200 bine yakın istihdam oluşacağını anlatan Bakan Kurum, bu projeyle konut piyasasını da regüle etmiş olacaklarını vurguladı. Kurum, ekim ayı içinde Emlak Konut ve diğer yüklenicilerle birlikte orta ve orta-üst gelir grubu için hazırladıkları kampanyayı duyuracaklarını belirtti.

İLK GÜN 785 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Vatandaşlar sosyal konut projesine büyük bir ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren bankalarda yoğunluk yaşandı. Bakan Kurum, ilk gün başvuru sayısının 785 bine ulaştığını belirterek, "Proje duyuluru dyulmaz ev ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı" dedi

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