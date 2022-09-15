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Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklık artarken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 08:55
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Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı

ABD'de ağustos ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından önceki gün küresel çapta pay ve tahvil piyasalarında yaşanan düşüş, dün yerini yüksek oynaklıkla birlikte dalgalı seyre bıraktı.

Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, kasım ve aralık toplantılarında da agresif duruşunu sürdüreceği beklentileri güçlendi. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

Başta Avrupa ve Çin olmak üzere açıklanan verilerin büyümenin güç kaybettiğine işaret etmesi resesyon endişelerini de canlı tutarken, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürdü.

Makroekonomik veri tarafında ise dün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), düşüşünü 2'nci aya taşıyarak ağustosta aylık yüzde 0,1 gerilerken, yıllık yüzde 8,7 ile beklentilerin altında kaldı.

Üretici tarafında maliyet baskılarının gevşediğine işaret eden verinin ardından dün New York borsasında toparlanma isteği öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,47 ile 3 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,43'te dengelendi. Dolar endeksi ise 110 seviyesinden sınırlı da olsa geri çekilerek 109,7'ye geriledi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında, yeni günün yatay başladığı, bugünkü yoğun veri akışı öncesi temkinli seyrin sürdüğü görülüyor.

Avrupa tarafında, kış aylarının yaklaşmasıyla enerji krizine ilişkin endişeler gündemin odağındaki yerini korurken, artan elektrik ve doğal gaz fiyatları nedeniyle sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik ilave vergiyi de kapsayan tedbirler, resesyon kaygılarının derinleşmesine neden oluyor. Dün Alman hükümetinin, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in kamulaştırılmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından şirketin hisseleri yüzde 18'den fazla değer kaybetti.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,22, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 gerilerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,49 yükseldi. Avro/dolar paritesi yatay bir seyir izleyerek 0,9970'ten işlem görürken, Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Asya tarafında, bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) para politikasını gevşetme adımlarına ara vererek 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) yüzde 2,75 düzeyinde bıraktı. Japonya'da ise ağustosta yıllık bazda ihracat yüzde 22,1 yükselse de beklentilerin altında kalırken, ithalat yüzde 49,9 artarak piyasa tahminlerini aştı.

Öte yandan zayıf yen profiline dair yetkililerin açıklamaları, Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) doğrudan müdahale beklentilerini artırırken, dün Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu mevcut döviz hareketleri devam ederse herhangi seçeneği elemeden gereken adımları atmaya hazır olduklarını söyledi. BoJ'un dün döviz alım-satımlarına ilişkin faiz oranı kontrolü yaptığı haberleri ile dolar/yen paritesi kritik eşik olarak anılan 145 seviyesinden düşüşe geçerek 143,5'te dengelendi. Bu gelişmelerle Asya borsaları yeni güne karışık seyriler başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 azalışla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla seyrediyor.

Yurt içinde ise dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, kapanışa yakın gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 3.446,96 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 18,2376'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2530'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında para politikası tutumunu yumuşatacağı umutlarının rafa kalktığını, agresif faiz artırımına devam edileceği beklentilerinin fiyatlanması ile piyasalarda ilk şokun geride kaldığını söyledi.

Piyasalardaki dalgalı seyrin Fed'in toplantısına kadar sürebileceğini vurgulayan analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.360 ve 3.280 seviyelerinin destek, 3.500 ve 3.550 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

KAPAT [X]

10.00 Türkiye, temmuz ayı özel sektörün yurt dışı kredi borcu

10.00 Türkiye, ağustos ayı konut satışları

11.00 Türkiye, ağustos ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed İmalat Endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

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