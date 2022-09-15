Güvenlik görevlisinin bıçaklanarak ölümüne ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisinin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 11:57
Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı, çalıştığı hastanede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Çetin K. ile yanındaki Mazlum B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan, dün aralarında çıkan kavgada Çetin K. tarafından boynundan bıçaklanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!