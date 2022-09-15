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Gergerlioğlu: Okul bütçeleri devletten değil velilerden temin ediliyor!

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cezaevi Hak İhlallerini ve Gündemi TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Eylül 2022 10:21
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Gergerlioğlu: Okul bütçeleri devletten değil velilerden temin ediliyor!

HDP Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU, TBMM'de yaptığı açıklamada okul bütçelerini ele aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler hakkında soruşturma açılıp beraat etmiş olsalar da çalışma izninin vermediğini söyleyen Gergerlioğlu "Kamudan 6 yıl önce haksız, hukuksuz bir şekilde, yargısız infazlarla en az 35 bin kamu görevlisi öğretmen ihraç edildi bir gecede terörist ilan edildiler, ihraç edildiler ve sadece bir özel okulda öğretmenlik yaptığı için öğretmenlerin çalışma iznini iptal ettiler. Bu iktidar böyle bir iktidardır! Bu bakanlık böyle bir bakanlık! Bir okulda öğretmenlik yaptığı için adamın diplomasını iptal ettiler ve daha sonra çalışma iznini vermemek için ne yapacağını bilemediler. Öğretmenler hakkında soruşturma açılıp beraat etmiş olsalar da çalışma izninin çoğunu vermedi ve halen vermiyor!" dedi.

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Öğrencilerin beslenme sorununa çözüm üretilmesi gerektiğini ifade eden Gergerlioğlu "Çocuklara sabah kahvaltısı veyahut bir öğün yemek verilmeli çünkü birçok çocuk aç gidiyor okula, tabi dersleri anlamıyor bu sefer, böyle seyrediyor, bu konuda da bizim iktidara, bakanlığa bir çağrımız var, çocuklara bir öğün ücretsiz yemek veya kahvaltı verilmesi yönünde bir adım atılmalı, sosyal devlet ilkesi olarak bunun mutlak surette yapılması gerekiyor." dedi.

Açıklamasında Gergerlioğlu şunları söyledi:

"Okullarda gönüllü bağış uygulaması yapılıyor! Bakıyorsunuz bakanlık her sene açıklama yapıyor, "Bağış almayın." Diye ama okullarda habire bağış alınıyor, sonrasında öğretmen seçimi noktasında yine üste paralar alınıyor, dolaplar dönüyor. Bu işler belli standartlara kavuşturulsun, öğretmenlerin nitelikleri belirlensin ona göre öğrenci tahsis edilsin, tüm bunlar böyle olsun! Okula kayıt için şu kadar ücret, şu öğretmenin sınıfa kayıt olmak için şu kadar ücret! Böyle iş mi olur! Milli Eğitim Bakanlığı bize halen böyle bir sürü başvuru geliyor bunu da size iletmiş olalım, okul bütçelerini devlet değil veliler yapıyor maalesef!

Kırtasiye harcamaları çok fazla! İnanın ki ben sahada dolaşıyorum, kırtasiye esnafı zaten her gün iş yerlerini kapatıyor çünkü fiyatlar çok artmış, veliler bu malzemeleri alamıyor o yüzden işlerini yürütemiyorlar. Öğrenciler de çok büyük zorluk yaşıyor ve dün çok konuşuldu; bir silgiyi yarıya bölerek yarım silgi kullanan öğrenciler var bu ülkede! Bakın bunu unutmayalım ve bir yıl önce ilkokula başlayan bir öğrenci için en ucuz zincir marketlerde 234 TL'ye alınan kırtasiye malzemeleri bugün 3 kat artışla 710 TL olmuş! Düşünün geçen seneye göre 3 kat artış kırtasiye masrafı artışı ile okula başlıyorsunuz!

Engellilerin eğitimi noktasında çok önemli sıkıntılar var. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarla kıyaslandığında olması gereken düzeyin çok gerisinde eğitim alma ve meslek edinme talepleri geliştirilmeli.

Aidat veren sınıf, aidat vermeyen sınıf ayrımı yapılmamalı! Aidat veren öğrenciler fiziksel olarak daha temiz donanımlı sınıflarda kalıyorlar, aidat vermeyen öğrenciler sağlıksız koşullarda eğitim görmeye zorlanıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 19 Kasım'da yapılacak olan Başöğretmenlik sınavları ile ilgili şartların da çok daha teknik detaylı bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlikte gerçekten nitelik olmalıdır ve öğretmenler de kendilerini geliştirmelidir. Burada niteliği geliştiren bir anlayış özendirilmelidir diye düşünüyorum ama liyakat esası alınmalı. Siyasi açıdan da değerlendirmelerde kesinlikle yapılmamalıdır. Çalışan, gayret eden kendini geliştirmeye çalışan öğretmenlerin önü daha da açılmalı ama siyasi olarak ve liyakatsiz kişilerin görevlendirilmesi noktasında da gereken önlemler alınmalıdır." dedi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
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