Başkentte bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu
Ankara'da bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 12:31
Bankacı Sokak Kocatepe Camisi alt geçidinde yaşlı bir kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, sokakta yaşadığı ve başına bir cisimle vurulduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!