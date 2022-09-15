Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Temmuz memur maaş katsayısına göre yapılan artışla sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımının 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 liradan 3 bin 336 liraya çıkarıldığını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız evde bakım yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik. Ödemelerimizi, şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor."

Yanık, Bakanlık olarak, engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için çalıştıklarını ve hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini belirterek, "Bu yapacağımız ödeme ile bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon lira evde bakım yardımında bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.