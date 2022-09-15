İstanbul'da sivrisinek alarmı! Hastanelik ediyor
İstanbul'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Hastaneye gelenler, şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtirken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, 'Sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış var. Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür' dedi.
Kiminin gözü şişti, kimin bacakları kaşımaktan yara oldu. İstanbul'da sivrisinek
ısırıkları nedeniyle hastanelere başvuran sayısı son zamanlarda oldukça arttı.
Uzmanlar yaz mevsimin yağışlı geçmesinin sivrisinek artışına neden olduğunu,
dere yatağına ya da durgun sulara yakın yerlerde yaşayanların bu durumdan daha
çok etkilendiğini belirtiyor.
Şişlik, yara ve kaşıntı nedeniyle hastanelere başvurular çoğaldı. Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar, vücutlarında
şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu belirtiyor.
"ALERJİ VARSA BİLİNÇ KAYBI OLUŞABİLİR"
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Zekayi Kutlubay, "Sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran
hasta sayısında artış var. Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye
başladı.
En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür. Bu
sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı
oluyor, özellikle çocuklarda böyle reaksiyonlar meydana geliyor.
Yaralar ve şişmeler oluşuyor. Örneğin bir hastamız kendisini ısıran sivrisineklerin
farklı olduğunu söyledi. Basit bir kaşımayla rahatlayamıyorlar, deriyi yırtacak
düzeyde kaşıma ihtiyacı hissediyorlar.
Özellikle alerjisi, astımı olan kişileri sivrisinek ısırdığı zaman, vücudunun
farklı yerlerinde de reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Yaygın egzama tarzında döküntüler
gerçekleşebiliyor. Bizim en çok korktuğumuz ise 'anafilaktik' dediğimiz bir
reaksiyon var.
Alerjik bireylerin, sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı
da oluşuyor. Sivrisineğin öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme
ihtimali var" şeklinde konuştu.
"0 KAN GRUBUNDAKİLERİ TERCİH EDİYORLAR"
Alerjisi olan kişilerin dikkatli olması uyarısında bulunan Prof. Doç. Dr. Kutlubay "Özellikle obez kişileri tercih ediyorlar çünkü, onlar daha çok karbondioksit çıkarıyorlar. Sivrisineklerin karbondioksite karşı bir alıcıları var. Belli kan gurubundaki kişileri tercih ediyorlar.
Kan grubu '0' olanları daha çok tercih ediyorlar. Parlak giyinenleri, açık
tenli insanları, renkli gözlü insanları ısırdığını biliyoruz. Mümkün olduğu
kadar uzun kollu giysiler giyeceğiz, sivrisinek kovucu kullanacağız, lavanta
yağı vücuda sürülebilir, pencerelere sineklik takılabilir.
Mümkün olduğu kadar su birikintilerini ortadan kaldırmak gerek. Buna rağmen
ısırırsa kolonya sürebilirler, kaşıntı giderici haplar kullanılabilir"
diye konuştu.
"İLAÇ DİRENÇ GELİŞTİREBİLİR"
Prof. Doç. Dr. Kutlubay, ilaçların sineklere direnç kazandırabileceğini belirterek,
"Zamanında ilaçlama yapmak lazım. İlaçlama işe yarayabilir ama, kökünü
kurutmuyor. Aslında larva döneminde ilaçlamakta fayda var.
Sivrisineklerin mevcut ilaçlara karşı direnç geliştirdiğine dair bilgilerimiz
de mevcut. O nedenle yerel yönetimlerin zamanında ve uygun dozlarda bu sinekleri
ilaçlaması gerekiyor ki, işe yarasın" dedi.
"KAŞINTI ARTINCA HASTANEYE BAŞVURDUM"
Bacaklarındaki sinek ısırıklarına dayanamadığı için hastaneye gelen Uğur Fidan,
"Bahçeye gittim, oradan çıktıktan sonra her yerim şişmeye başladı. Önce
kaşınmaya başladı, kaşıdıkça daha çok şişmeye başladı.
Artınca da hastaneye başvurdum. O kabartılar yara olana kadar kaşınmaya devam
ediyor. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Yakınlarımda da duyduğum oluyor,
özellikle bahçelerde çok oluyormuş" dedi.
Kızıyla birlikte hastaneye gelen Reyhan Dağ, "Kızımı ve beni ısırdı. Günlerce
aynı yer kaşınıyor. Tatlı bir kaşıntı ama, günlerce sürmesi sıkıntı oluyor.
Kaşıntının devam etmesi sorun" dedi.
"ÇOCUK KAŞINTIDAN AĞLIYOR"
Ömer Koçak ise kendisi ve yeğeni için hastaneye geldiğini belirterek "Geceleri yatamıyoruz, çocuğu yatıramıyoruz. Ağlaması durmuyor. Hastaneye getirdik, daha kötü olmasın diye. Havalar sıcak olduğu için camları da kapatamıyoruz. Isırdıkları zaman yara olana kadar kaşındırıyor" dedi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!