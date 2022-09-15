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Ana sayfaHaberler Terör

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 16:07
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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