Öğrenci sınıfta biber gazı sıktı, 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının sıkılmasından etkilenen 2 öğrenci, hastanede müşahede altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 16:36
Akpınar Mahallesi'ndeki Fatma Seher Ortaokulu'nda 5. sınıfta eğitim gören bir kız öğrencinin korunma amaçlı kalemliğinde taşıdığı biber gazını gören erkek öğrenci, eline aldığı biber gazını sınıfta sıktı.
Biber gazından etkilenen 2 öğrenci, okul yöneticilerinin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Müşahede altında alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!