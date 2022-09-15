Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti
Azerbaycan ordusu tarafından yok edilen Ermenistan ordusuna ait askeri birlik binasını terk eden askerlerin görüntüsü yayınlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 20:08
Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan Başarkeçar iline bağlı Zod yerleşkesinde bulunan Ermeni askeri birliğini yok etti. İnsansız hava aracı (İHA) kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi.
Öte yandan Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan'a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!