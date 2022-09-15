Bakan Bozdağ: KHK'ların mağdur ettiği kimse yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"KHK'LARIN MAĞDUR ETTİĞİ KİMSE YOK"

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, KHK'lıların göreve iade edileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılmasına karşılık da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın aleyhine olan ne varsa siyaset malzemesi haline getirildiğini belirtti. FETÖ'yle mücadelenin devlet mücadelesi olduğunu ve hala sürdüğünü söyleyen Bozdağ, "KHK'lılarla ilgili konuşurken doğru bir cümle de kurmuyorlar. Ortada KHK'ların mağdur ettiği kimse yok. Birisi bir mağduriyetten bahsediyorsa FETÖ bunların bu hale gelmesine neden oldu" diye konuştu.

