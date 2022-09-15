Soyguncuların planını devriye gezen polis ekibi bozdu
İstanbul Fatih'te 4 kişi, sabaha karşı bir kuyumcuya hırsızlık yapmak için girdi. Ama hırsızlık planını, caddede devriye gezen polis ekibi bozdu. Hırsızlardan biri polisin tepe lambasını fark edince iş yerinden bir parça altın dahi çalamadan kaçmak zorunda kaldılar.
Kaynak : TRT
Eklenme : 15 Eylül 2022 22:04
İstanbul Fatih'te 4 hırsızlık şüphelisi, sabaha karşı bir kuyumcuyu hedef aldı.
Bir otomobille geldiler, çevreyi kolaçan edip, ellerinde çuvalla içeri girdiler.
İçeri girmeleriyle çıkmaları bir oldu
Tam o anda gözcülük yapan şüpheli, caddeye giren polis aracının tepe lambasını fark etti, hemen arkadaşlarını uyardı.
Şüpheliler o anda panikle tek bir altın alamadan, apar topar dışarı çıktılar, araçlarına binip kaçtılar.
Az sonra da güvenlik kamerasının kadrajına polis aracı girdi. Olası bir hırsızlık, polisin rutin devriyesi sayesinde önlenmiş oldu.
Soygun girişimleri yarım kalan hırsızlık şüphelilerinin o anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!