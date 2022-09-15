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2. el araçlarda 6 ay 6 bin kilometre şartı başladı

2. el araçlar bugünden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmediği takdirde satılamayacak. Konya'da da galerici esnafı, uygulamanın tam anlamıyla denetlenmesiyle araç fiyatlarının yüzde 3 ila yüzde 5 arasında düşeceğini beklerken, bu düzenlemeye sadece galericiler ile şirketlerin değil şahısların da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 23:02
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2. el araçlarda 6 ay 6 bin kilometre şartı başladı

Geçtiğimiz ay 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak. 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmemiş otomobiller için 15 Eylül'e kadar kısıtlama olmaksızın elden çıkarılması için verilen süre ise bugün itibariyle son buldu.

"6 ay 6 bin kilometre kuralının her ikisinin de dolması gerekiyor"

Pandemi süreciyle otomobil piyasasının adeta altınla yatırım aracı olarak yarışır hale geldiğini söyleyen Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Talepler artınca kullanıcılar bu işi sektör haline getirdi. Dolayısıyla bu iş çığırından çıktı. Ticaret Bakanımızın Ağustos ayı içerisinde açıkladığı otomobil ve arazi taşıtlarını kapsayan 6 bin kilometre 6 ay kuralının her ikisinin de dolması gerekiyor. Şu anda birçok kişi bunun sadece birinin yeterli olduğunu düşünüyor. Ama satış yapabilmek için hem 6 ayın hem de 6 bin kilometrenin dolması gerekiyor. Bakanlığımız 15 Eylül'e kadar bir tarih verdi, o tarih de bugün itibariyle doldu. Bundan sonraki süreçte alınan araçların ilk tescil tarihinden sonra 6 ay beklemesi gerekiyor ve 6 bin kilometreyi doldurması gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bu süreci beklemek gerekiyor. Bu çıkan yasaya sadece araç kiralama şirketleri, galericileri değil biniciler, kullanıcılar ve şahıslar da dahi edilmesi gerekiyordu. Baktığımız zaman, bir şahıs aracı kullanmak için alır. Bu süreye onların da dahil edilmesi gerekiyordu. Tabii bu aradaki fırsatçılar, kenarda parası olup parasını otomobille çevirenler hiçbir vergisi olmadan ticaretini yapıyor. Bunların önüne geçilebilirdi" dedi.

"İnşallah fiyatların düşmesini bekliyoruz"

Kurban Bayramı'nın öncesine kadar hareketli olan otomobil sektörünün özellikle bayramdan sonra sessizliğe büründüğünü anlatan Abdullah Acıbadem, "Bakanımızın yaptığı 6 ay ve 6 bin kilometre şartı birazcık daha piyasanın durmasını, insanların beklenti içerisine girmesine neden oldu. Baktığımız zaman internette abartılı fiyat yazanlar, fiyatları yüzde 5-10 düşürdü. Ama uygulama şahısları da ilgilendirseydi biz eminiz ki bu daha da verimli olacaktı, fiyatların daha da düşmesi sağlanacaktı. Şu an için bayilerde araç yok deniliyordu. Bakanımız bu açıklamayı yaptıktan sonra şu an bayilerin elinde araçlar çoğalmaya başladı, stoklarında arabalar var. Baktığımız zaman demek ki Türkiye'ye araç giriyor. Bu araçlar bir yerlerde bir şekilde izole ediliyordu, saklanıyordu. İnşallah fiyatların düşmesini biz de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 milyon TL'ye kadar olan araçlarda fiyatların 100 bin lira düşmesi söz konusu değil"

Çıkan yasayla birlikte 6 ay ve 6 bin kilometre şartını yerine getirmeden satış yapan kişilere 8 bin 400 TL'lik bir ceza uygulamasının olduğunu da hatırlatan Acıbadem, "Biz aslında bu cezayı da az buluyoruz. Bu cezanın daha da yüksek olması gerekiyor. Çünkü uygulamanın yürürlükte sağlıklı ilerlemesi için yaptırım şart. Bir de internette araç fiyatlarının 100 bin lira civarında düştüğüyle alakalı haberler var. Lüks araçlarda 100 bin lira çok küçük bir rakam, o araçlar için 100 bin lira düşebilir. Ama 1 milyon TL'ye kadar olan araçlarda fiyatların 100 bin lira kadar düşmesi kesinlikle söz konusu değil. Bundan sonraki süreçte araç fiyatları düşer mi? Uygulama tam anlamıyla denetlenirse fiyatlar mutlaka yüzde 3, yüzde 5 düşer. Ama daha da fazla düşeceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

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