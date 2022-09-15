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Bakan Kirişci: Balıkçılara 19 yılda 18.2 milyar TL ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da '2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu' açılışına katıldı, balıkçılarla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Bakan Kirişci, "2003 yılından itibaren balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10.2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği sağlanmıştır. Yetiştiricilerimize 7.2 milyar TL olmak üzere diğer desteklerle toplam 18.2 milyar TL ödeme yapılmış ve bu ödemeleri yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 23:43
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Bakan Kirişci: Balıkçılara 19 yılda 18.2 milyar TL ödeme yapıldı

Adana'da balıkçılar av yasağın sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen '2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu' açılışına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip olduğunu belirterek, "Av yasağının devam ettiği 5 ay boyunca sadece sizler değil vatandaşlarımızda bugünü dört gözle bekledi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonunu 31 Ağustos'ta açmıştık. Bugün de inşallah Akdeniz'de 'Vira Bismillah' diyeceğiz. Dünyada adından söz ettiren güçlü bir balıkçılık sektörümüz var. 18 bin 476 balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerden birisiyiz. Avrupa'nın en modern 281 su ürünleri işleme tesisine de ülke olarak biz sahibiz. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz sizlerin sayesinde büyüyor ve gelişiyor" diye konuştu.

"2023 hedefimiz 2 milyar dolar"

Türkiye'nin 2022 yılı su ürünleri ihracatının 1.5 milyar dolar olmasını beklediklerini kaydeden Bakan Kirişci, "Hükümetlerimizin doğru politikaları ve sizlerin gayretli çalışmalarıyla geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1.4 milyar dolar düzeyine erişmiştir. 2022 yılı ihracatımızın 1.5 milyar dolar olmasını şimdiden bekliyoruz. Cumhuriyetimiz yüzüncü yılı olan 2023 için ise ihracat hedefimiz 2 milyar dolar. İnşallah hep birlikte, emin adımlarla buraya ilerliyoruz. Balıkçılık sektörümüz ihtiyacımız çok çok üstünde bir kapasiteye sahiptir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzaladığımız anlaşmalar ile reislerimiz Atlantik'ten, Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda balıkçılık yapma imkanına sahiptir. Balıkçı kardeşlerimiz kendi sularımızda avladığımız balıkların kat ve kat fazlasını uluslararası sularda, okyanuslarda avlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Mavi vatanda eklendi"

Türkiye'nin yüz ölçümü söylenirken 462 bin kilometrekare mavi vatanında artık söylendiğini kaydeden Bakan Kirişci, "Geçtiğimiz sene başlattığımız uygulama neticesinde balıkçılarımızın Akdeniz'de kırmızı karides avcılığını sürdürmelerine ve mavi vatanımızın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmalarına imkan sağladık. Daha düne kadar bu ülkenin yüz ölçümünü sorduğumuz 780 bin kilometrekare olduğu söylenirdi. Ancak şimdi cumhurbaşkanımızın ve hükumetimiz sayesinde bu 780 bin kilometrekareye birde 462 bin kilometrekare mavi vatan eklenmiştir. Bu başarının ve inşallah bunun karşılığının kısa zamanda elde edileceğini düşünüyoruz. Balıkçılarımız, Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında 12 ay avcılık yapabilmektedir. Bu potansiyeli kullanmak Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğarak elde ettiğimiz haktır. Hükumet olarak temel görevimiz 85 milyon vatandaşımızın hakkını korumaktır" dedi.

"Birilerinin piyonu değil, Türkiye'nin dostu olun"

Yunanistan'ın adaları silahlandırması hakkında konuşan Bakan Kirişci, "Mavi vatanın balıkçılık, lojistik ya da enerji her tür kaynağını sunmak bizim için istiklal, istikbal meselesidir. Hiç kimse bu irademizi test etmeye kalkmasın. Adalar denizi paylaştığımız Yunanistan'ın adaları silahlandırmak gibi şımarıklıkları ne diploması ne de uluslararası hukuk ile izah edilebilir. Geriye dönüp baksınlar. Tarih, ecdadımızın kanlarıyla vatan kıldığımız bu coğrafya da haddini aşanların pişmanlıklarıyla doludur. Türkiye Cumhuriyeti ve bu aziz millet yutkunur ama gün gelir masaya yumruğunu vurur. Gölge oyununu bırakın, birilerinin piyonu olmayın. Türkiye'nin dostluğuna talip olun" şeklinde konuştu.

"Balon balığı avcılığı desteklenmeye devam edecek"

İstilacı balon balığı avcılığı desteklerinin bu senede süreceğini anlatan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, daha sonra şunları söyledi:

"En az 5 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılımına engel olmuş durumdayız. Bu sene avlanan her balon balığı desteğini arttırdık. Kuyruk başına 2,5 lira ile 12,5 lira olacak şekilde güncelledik. Karataş'ta yapay resif yapılması için gerekli izni verdik. Ayrıca projeye 1 milyon lira ödeneği de geçen hafta aktardık. Bunlar sadece Karataş'a ve Adana'ya özel değil, Hatay'a, Mersin'e de benzer yatırımları yapıyor desteklemelerimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Adana, Karataş ve Yumurtalık balık avcılığında bölgemizin en önemli merkezlerindendir."

"84 milyon yavru balık suya bırakılacak"

Karataş Organize Su Ürünleri Bölgesi'yle balık üretiminin artacağını vurgulayan Bakan Kirişci, "Çok yakında Karataş'ta kurduğumuz Organize Su Ürünleri Bölgesi'nin karada olan bölümünde yılda 30 bin tonluk balık üretmeye başlanacak. 2023 başında faaliyete geçecek Karataş-Yumurtalık arasında denizde kurduğumuz tesislerde ise ilk etapta yılda 60 bin ton üretim gerçekleşecek. İleriki dönemlerde ise toplamda 100 bin tona kadar balık üretimi yapılması mümkün hale gelecektir. Böylece bu ülkede Türkiye'nin balık üretim merkezi haline geldiğine herkes görecektir. Bu amaçla denize yapılacak tesislerden birini tüm üyelerini balıkçı kardeşlerimizin oluşturduğu Adana Bölge Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği'ne tahsis ettik. Buradaki tek şartımız ise satılmaması ve devredilmemesidir. Burada istihdam edilecek binlerce çalışan olacaktır. Nakliyecimiz hatta turizmcimiz bile bu yatırımdan yararlanacaktır. 15 ayrı türden balığı su kaynaklarımıza bıraktık. Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerin başında geliyoruz. 2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarımıza bırakmış olacağız. İnşallah Cumhuriyetimizin 100 yılında buna yakışır şekilde balıklandırma miktarımız 2023'te 100 milyon adete de çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

"Desteklerimiz sürecek"

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Balıkçılara verilen desteklerden de bahseden Bakan Vahit Kirişci, "2003 yılından itibaren balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10.2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği sağlanmıştır. yetiştiricilerimize 7.2 milyar TL olmak üzere diğer desteklerle toplam 18.2 milyar TL ödeme yapılmış ve bu ödemeleri yapmaya da devam edeceğiz. AK Parti hükümetleri olarak küçük ölçekli balıkçılık yapan göreve geldiğimizde Sadece 20 milyon Türk Lirasıydı. Hükümetimizin kıyı balıkçılarımızı destekleme politikaları çerçevesinde verdiğim ilk talimatlardan biri bu rakamın 4 katına çıkarılması olmuştur. Önümüzdeki sene başında balıkçılarımıza bu 80 milyon lirayı dağıtacağız" şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, Bakan Kirişci'ye balıkçıların sorunları hakkında bilgiler verdi.

Adana Valisi Süleyman Elban ise, "Karataş'ın çok bilinmeyen su ürünleri ile ilgili ciddi bir ekonomik girdisi var. Bunun en önemli bölümü bugün inşallah sezonu açacağımız denizde yapılan avcılık. Lagün ve denizimizde Türkiye'nin en fazla karides ve mavi yengeci buralarda üretiliyor" diye konuştu.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu'nun herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci de Karataş'ın Adana için öneminden bahsetti. Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya ise, balıkçıların sorunlarının çözümünde Bakan Kirişci ve ekibinin yüksek çaba gösterdiğini söyledi.

Bakan Kirişci, balıkçılarla birlikte 'Vira Bismillah' deyip denize açıldı

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye balıkçı olta takımı hediye edildi. Ardından Bakan Kirişci, bir balıkçı teknesine binerek balıkçılarla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Ayrıca diğer balıkçılarda havai fişek atarak denize açıldı.

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