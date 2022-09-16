'Sosyal medyada gerçek bilgiye ulaşabilmek için AA bir teyit mekanizması oluşturdu'

Ünal, yerel Aksu TV canlı yayınında gazeteci Kurtuluş Şükür'ün moderatörlüğünde gazeteciler, Bekir Doğan, Mehmet Taş ve Mustafa Alyaz'ın sorularını yanıtladı, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Doğan'ın internet medyası düzenlemesine yönelik sorusunu yanıtlayan Ünal, internet medyasını da içerisinde barındıran Dezenformasyonla Mücadele Kanunu'nun TBMM tatile girmeden çıkarılmasının hedeflendiği ancak ekim ayına sarktığını hatırlattı.

Dezenformasyona karşı öncelikli olarak yasalarla değil ahlak ve karakterle insani bir duruş sergilenmesi gerektiğine işaret eden Ünal, Türkiye'nin şu anda dezenformasyona maruz kalan ülkeler sıralamasında yüzde 49 ile ilk sırada olduğunu belirterek, "Sosyal medyada gerçek bir bilgiye erişmemiz neredeyse imkansız demek. Bu konuda güzel bir gelişme oldu, geçen gün Anadolu Ajansı bir teyit mekanizması oluşturdu. Takip etmenizi tavsiye ederim. Anadolu Ajansına giriyorsunuz oradan teyit ediyorsunuz. Doğru mu yalan mı bu yönüyle de son derece iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir kesimin yurt dışına sosyal medya fenomenlerinin İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda ve Amerika gibi ülkelere gönderildiğini aktaran Ünal, söz konusu fenomenlere gittikleri ülkelerde her şeyin ne kadar güzel olduğunun anlattırıldığını, "Türkiye bir mühendis kaybetti", "Almanya şunu kazandı" gibi ifadeler kullandırıldığını söyledi.

Ünal, son yapılan düzenlemelerle tekrar kamuya dönmek üzere 5 bin doktorun başvuru yaptığına işaret ederek, "Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yaparken içeriden birileri sanki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor, oralar güllük gülistanlıkmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı dönemine yönelik ifadelerini de değerlendiren Ünal, yapılan hakaretin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Söz konusu belediye başkanının kullandığı cümleleri "Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan aldım" diyerek savunmaya geçtiğini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Biz İzmir'i Yunanlardan kurtardık öyle değil mi? Çok büyük bir katliam yaptılar. Yunanlar, sivil masum insanları acımazsızca katlettiler İzmir'i yaktılar ve bugün Yunanistan ile büyük bir gerilim yaşıyoruz adalar üzerinden. Son derece haklı olduğumuz halde. Biz Yunanistan ile bu gerilimi yaşarken bizim büyükşehir belediye başkanımız çıkıyor Yunanistan'a tek bir kelime etmiyor, dönüp ecdada Osmanlıya her türlü hakareti ediyor üzerine gidildiğinde de diyor ki 'ben bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan aldım' o zaman biz ona nutuktan bir cümle hatırlatalım Mustafa kemal Atatürk nutukta diyor ki; "Şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edenler olabilir" çok net değil mi? Yani bugün bunlar şahsi menfaatlerini müstevlilerin ister ona sömürgeci deyin, işgalci deyin ne derseniz deyin onların siyasi emelleriyle birleştiren bunlar değil mi?"

Altılı masa ile ilgili de bir değerlendirme yapan Ünal, söz konusu liderlerin birbirleriyle iletişimde sorun yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dönüp bu 6+1 diyorlar, 6+2 diyorlar, dolapta bekleyenler diyorlar bir sürü bir şey diyorlar. Şimdi Allah aşkına bunlar kendi aralarında ilişkilerini bile yönetemiyorlar bakın altını çizerek söylüyorum o masada oturanlar kendi aralarındaki ilişkilerini bile yönetemezken bu ülkeyi nasıl yönetecekler. Kendi aralarındaki ilişkiyi yönetemeyenler kalkmışlar bu ülkeyi yönetecekler, bu ülkenin sorunlarını çözeceklermiş."