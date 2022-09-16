Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 09:38
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi hareket etti." ifadelerine yer verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!