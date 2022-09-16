Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,86 puan ve yüzde 0,98 değer kaybederek 3.330,26 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 6,91 ve holding endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35'le spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 2,43 değer kaybıyla 3.363,12 puandan tamamladı.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-15 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.

Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.280 puanın destek, 3.440 ve 3.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.