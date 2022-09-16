Sosyal konut projesine ilk 2 gün 1 milyon 700 bin başvuru
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için iki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuru yapıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 11:04
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Teminatımız yaptıklarımızdır, teminatımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerine yer verdi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!