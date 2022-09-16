Isparta'da bir kişi marketin tuvaletinde ölü bulundu
Isparta'da bir kişi, arkadaşına ait marketin tuvaletinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 14:38
Kentte tekel büfe market işleten A.K.A, sabah iş yerinin tuvaletine gittiğinde arkadaşı M.Z'yi baygın halde gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Z'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.Z'nin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen market sahibi A.K.A'nın, akşam eğlence mekanından M.Z. ile çıktıktan sonra markete gelip uyuduklarını belirttiği kaydedildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!