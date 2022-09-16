RTÜK Başkan Yardımcısı mülakattan elenen adayın 'teşekkürünü' paylaştı
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu sosyal medyadan 'uzman yardımcılığı' mülakat sınavına giren ve sınavı da kazanamayan bir adayın sınav sürecinin şeffaflığı ve adaylara yönelik gösterilen ilgi alaka nedeniyle yapmış olduğu teşekkürü yazısını paylaştı.
Eklenme : 16 Eylül 2022 14:42
İbrahim Uslu'nun sosyal medya paylaşımı:
Yürüttüğümüz son uzman yardımcısı alımına dair çok güzel bir teşekkür aldık kurumsal olarak. Arkadaşımız komisyonca başarılı olarak değerlendirilmemiş olmasına rağmen süreçten çok mutlu olmuş. Biz de kendisine bu nazik davranışı nedeniyle teşekkür ediyor kahve içmeye bekliyoruz.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!