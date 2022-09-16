Çankırı'da yük treni hafif ticari araca çarptı
Çankırı'da yük treni, hemzemin geçide giren hafif ticari araca çarptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 15:19
Ballıca mevkisindeki hemzemin geçide kontrolsüz giren Selami K. idaresindeki 34 FM 1174 plakalı hafif ticari araca yük treni çarptı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araçta hasar meydana geldi. Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından tren yolu, yeniden ulaşıma açıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!