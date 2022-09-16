Mazbatası iptal edilen belediye başkanının başkanlığı düştü
Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gebeceler Belde Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma' nedeniyle mazbatası iptal edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 17:11
Gebeceler belde Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un Başkanlık mazbatası İçişle Bakanlığı tarafından iptal edildi. Mazbatası iptal edilen Toğulluk'un Belediye Başkanlığı da düşmüş oldu. Mazbata iptal nedeninin ise 'ruhsatsız silah taşıma' olduğu öğrenilirken, beldenin yeni belediye başkanı belediye meclisi tarafından yapılan oylama ile belirlenecek.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!