Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sosyal konut projesine ihtiyacının olduğunu belirtti.

CHP'nin "sosyal konut projesine karşıymış" gibi gösterildiğini savunan Özel, şöyle konuştu:

"Sosyal konut projesine karşı değiliz. Bu projede karşı olduğumuz 4 şey var: Bir, yüksek ödemeler. İki, peşinat istenmesi. Üç, 6 ayda bir ödemelere zam gelecek olması. Dördüncüsü de eve geçmeden ödeme zorunluluğu. Biz 1 Ekim'de kanun teklifimizi veriyoruz, 1 Ekim'de Mecliste gündeme alınmasını istiyoruz. Biz diyoruz ki 5 bin 500 lira alan bir asgari ücretli ya da tek maaşlı polis, infaz koruma memuru, küçük esnaf kirayı mı ödeyecek, bu parayı mı ödeyecek?"

Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Buca Metrosu'nu da eleştirdiğini ancak İzmir Büyükşehir Belediyesinin metroyu yapacağını söyledi.

- Toplantı sonrası Bülent Kuşoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama

Özgür Özel, toplantı sonrası partisinin il başkanlığında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır." sözlerine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Kuşoğlu'nun kendi görüşlerini dile getirdiğini ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayı, millet masasının ortak mutabakatıyla belirlenecek bir ortak aday olacak ve millet masasındaki liderler son sözü söyleyecek. Bunun dışında yapılan bütün değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir. Sayın Genel Başkanımız, millet masasına bu kadar titizlenirken ve liderlerin ortak vereceği karara, liderlerin partileriyle almış oldukları kararın son halini masada verecekleri son karara bu kadar önem verirken bizim 'Bu karar olmazsa masa dağılır.' gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değildir.

Sayın Bülent Kuşoğlu, bütün demokrasilerde olduğu gibi bir gazetecinin kendi kişisel görüş ve değerlendirmelerini sorması üzerine kendisine ait görüş ve değerlendirmeler yapmıştır. Değerlendirmeyi kötü niyetli, değerlendirmeyi asla ve asla bir kötü sonuç doğuracak bir değerlendirme olarak düşünmüyoruz. Çok iyi niyetle yapılmıştır."

Toplantıya CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç ve Tacettin Bayır ile İl Başkanı Deniz Yücel katıldı.