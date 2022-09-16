Çocuğun boğazına saplanan demir korkuluk ameliyatla çıkarıldı

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde evlerinin yakınında arkadaşlarıyla oyun oynayan Ahmet Daniç, sitenin etrafını çevreleyen korkuluklardan atlamaya çalışırken dengesini kaybetti ve sivri uçlu demir boğazına saplandı.

Çığlıkları duyan çevredekiler, Daniç'e yardım etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle sakinleri tarafından sabit tutularak zarar görmesi engellenen Daniç'e, sağlık ekipleri oksijen verdi.

İtfaiye ekipleri ise demir çubuğu aşağıdan bütün şeklinde keserek çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

Önce Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Daniç, daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesine sevk edildi.

Burada Prof. Dr. Harun Cansız'ın başında bulunduğu ekip tarafından ameliyat edilen Daniç, 2 gün yoğun bakımda, 1 gün de normal serviste kaldıktan sonra taburcu edildi.

Baba Lokman Daniç, oğlunu taburcu olduktan sonra evlerine getirdiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Cansız ve ekibine teşekkür eden Daniç, "Olay yerinde müdahale edilip kurtarılana kadar yaklaşık 45 dakika geçiyor. 1,5 saat de Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesinde bekledikten sonra bir yakınımız vasıtasıyla Prof. Dr. Harun Cansız'a ulaşarak Cerrahpaşa'ya sevk ettik. Demir çubuk mızrak gibi boğazından 15 santim içeri girerek hayati tehlike oluşturuyor." dedi.

Daniç, mahalledeki çocukların korkuluklar sebebiyle defalarca vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandığını belirterek, bu korkuluklar için düzenleme yapılmasını istedi.

"Birkaç milimetre arkaya gitse omuriliğe..."

Ameliyatı gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız, Daniç'in ameliyat öncesi görüntüsüne de yer verdiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumun adeta bir mucize olduğunu söyledi.

Cansız, ameliyat için seferber olan tüm sağlık ekibine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İtfaiye yetişip korkulukları bu şekilde kesiyor ve bize çocuğun boynunda o kocaman demir parmaklıkla yetişiyor. Boyundan kafa tabanına 15 santimetre. Bir iki milimetre sola gitse soluk borusuna, bir iki milimetre sağa gitse hayati damar ve sinirlere, birkaç milimetre arkaya gitse omuriliğe. Böylesi hançer şeklinde korkuluklar ne amaçla evlerin ya da binaların etrafına çekilir anlamak mümkün değil."