Su altında kalacak Yusufeli'nde kamu kurumları taşınıyor

Yeni ilçe merkezindeki alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ilk olarak kamu kurumlarının taşınması kararı alındı.

Karar doğrultusunda kamu kurumlarında paketlenen eşya ve evraklar, Türk bayraklarıyla süslenen kamyonlarla yeni yerleşim yerine götürüldü.

Kamyonlardan indirilen eşya ve evraklar, yeni kamu binalarına taşınıyor. Kamu binaları, 18 Eylül'den itibaren Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde hizmet vermeye başlayacak.

Taşınma sürecinin başlamasının ardından yeni ilçe merkezinde inşa edilen camide ilk cuma namazı da kılındı.

Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Ertunç Balta, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve vatandaşlar, Yusufeli Merkez Camisi'nde cuma namazını eda etti.

Namaz sonrasında kurban kesildi, dualar edildi.

- "Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz"

Vali Yılmaz Doruk, yeni ilçe merkezine kamu kurumlarının taşınma sürecinin ülkeye, millete ve Yusufeli'ne hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kamu kurumlarının, gelecek haftadan itibaren yeni ilçe merkezinde çalışmalarını sürdüreceğini belirten Doruk, "Vatandaşlarımızın yeni yerleşim yerinde aileleriyle, komşularıyla birlik, beraberlik ve huzur içinde sağlıklı, uzun ömürler geçirmelerini diliyorum." dedi.

Doruk, taşınma sürecini en iyi ve sorunsuz şekilde sürdürmek için tüm kurumların titizlikle çalıştığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni yerleşim yerinde eksiklikler olabilir. Bunları adım adım, birlikte el ele, gönül gönüle yaşayarak çözeceğiz. Milletimize hayırlı olsun. Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Devlet büyüklerimiz dünyada devletimizin, milletimizin itibarını artırmak için canla, başla çalışıyor. Biz de onları temsil eden kişiler olarak, onların yükünü hafifletecek, onların gücüne güç katacak gayretin içinde olacağız Yusufeli olarak."

Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise kamu kurumlarının taşınmasıyla önemli bir adım atıldığını söyledi.

Yeni ilçede caminin de açılışını yaptıklarını dile getiren Aytekin, "Vatandaşımızın ilgisinin yoğun olması beni çok mutlu etti. Yusufeli her sıkıntıya düştüğünde kendi geleceğine sahip çıktı. Bugün de kendi geleceğine sahip çıktı. İnşallah bu heyecanla yeni ilçe merkezine hep beraber taşınacağız ve bu kışa tüm ilçe olarak, yeni ilçe merkezinde gireceğiz. Taşınma süreci hızlanarak devam edecektir." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden İsmail Hakkı Tekin, taşınma sürecinin başlamasına memnun olduğunu ifade etti.

Tekin, "Bugün yeni ilçemizde cumamızı kıldık. Harika bir cami. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. İlçedeki eksiklikler de önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır." dedi.