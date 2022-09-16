Varank ve Kirişci, ilk yerli hibrit ayçiçeğini hasat etti
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Türkiye'nin ilk hibrit ayçiçeği tohumlarının hasadında bulundu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Eylül 2022 22:04
Bakan Varak, hibrit tohumlar sayesinde ayçiçeği hasadında rekor kırılacağını
belirtirken, Bakan Kirişci ise ham ayçiçeği yağı ithalatına getirilen yüzde
10 Gümrük Vergisi ile üreticileri desteklediklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Türkiye'nin ilk hibrit ayçiçeği hasadına katıldı.
Program kapsamında, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda,
Trakya Tohum A.Ş. tarafından yetiştirilen Türkiye'nin ilk yerli hibrit ayçiçeği
tohumlarının hasadı yapıldı.