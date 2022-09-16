Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 23:41
Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!