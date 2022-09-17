Galerici yasak dinlemiyor

Sıfır araç satışlarında galericilerin fahiş fiyatla sattığı otomobillerin önünü kesmek ve nihai tüketiciye ulaştırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması internet sitelerindeki ilanlarda deliniyor.

'BEY'LİK DÖNEMİNE GEÇTİLER



Galericiler verdiği ilanda soyisim yazmazken onun yerine 'Kemal Bey' ve 'Murat Bey' gibi satıcı isimleriyle yasağı ihlal ediyor. İletişim numarası ise belirtilmiyor. Öte yandan, 6001 bin kilometre olarak yer verilen araçların görselinde kilometre sayacının sıfır ya da 6 binden daha düşük kilometre olduğu açıkça görülüyor. İnternet sitelerinin kısıtlamaya katkısı arayüz düzenlemesiyle kalırken, eksikliğin ne zaman giderileceği ise merak ediliyor.

RESİMDEKİ PLAKALARI KAPATMAYA BAŞLADILAR



İnternet üzerinden elindeki sıfır aracı satmaya çalışan galerici veya şirketler şahıs isimleri üzerinden işlerini yürütmeye çalışırken, sattıkları aracın plakalarını da kapatmaya başladılar. Bunun sebebinin ise hangi bayiden alındığı ve aracın durumunu alıcının sorgulayamamasının yanı sıra denetimlere takılmak istememesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

ONLİNE 'SARI SİTE'DE BİNLERCE İHLAL VAR



Sarı site' olarak tabir edilen, sıfır ve 2. el araç satış platformlarından olan internet sitesi, düzenleme yapmasına, uygunsuz ilanları yayınlamayacağına dair kamuoyu açıklaması yapmasına rağmen denetimsizlikle binlerce yasağı delen galericiye çanak tutuyor. Ticaret Bakanlığı'nın saha denetimleri devam ederken, internet platformları da bu yasalar kapsamında yer alıyor. Platformların yayınladığı ilanlar kadar kendisi de sorumlu tutularak birçok kez 'tekelleşme' ve 'haksız rekabet' konusunda sorgulamaya maruz kalmıştı.

Düzenlemeyle sıfır araç bollaştı



6 ay ve 6 bin kilometre uygulaması ile sıfır araç satışı yapan galerici sayısı minimuma indi. Satışların kesilmesinin ardından bayilerde bulunurluk artarken, kapsama giren araçların ise gerekli şartları doldurduğu takdirde yeniden piyasaya girişinin 2023'e sarkması bekleniyor. Matrah güncellemesi bekleyen vatandaşlarla birlikte satın alma oranı da düşerken, fiyatların aşağı yönlü hareket ettiği gözlemlendi. Yalnızca bayileri kapsayan platformlardaki sıfır araç satışlarında ise ilan sayısı 100'ü dahi bulmadı.



Şuayip Alabay