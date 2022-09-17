AVM'de 'park' kavgası: Güvenlik görevlisi öğretmeni bıçakladı
Zonguldak'ta bir AVM'nin güvenlik görevlisi, 'park' nedeniyle tartıştığı öğretmeni bacağından bıçakladı.
Zonguldak'ta, eşiyle birlikte AVM'deki bir kafeden kahve almak isteyen matematik
öğretmeni Gökbil Y., 'park' nedeniyle tartıştığı güvenlik görevlisi Mehmet Ali
H. tarafından bacağından bıçaklandı.
Olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin girişinde bulunan kafede meydana geldi.
Matematik öğretmeni Gökbil Y., iddiaya göre aracını AVM girişine bırakarak eşiyle birlikte kahve almak kafeye girdi. Bu sırada arkasından gelen AVM'nin güvenlik görevlisi, Gökbil Y.'yi, aracını bulunduğu yerden çekmesi için uyardı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlisi Mehmet Ali H., yanında bulunan bıçakla Gökbil Y.'yi bacağından bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gökbil Y.'ye ilk müdahaleyi çevrede bulunan bir sağlık çalışanı yaparken, yaralı öğretmen, gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gökbil Y., AVM'nin güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen kişinin "Arabanı
buraya çekme, kaldır buradan. Beni işimden mi edeceksin" dediğini, kendisinin
ise "5 dakikada kahve alıp çıkacağım" cevabını verdiğini söyledi.
Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali H., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!