Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
Altın fiyatları merkez bankalarının faiz kararıyla düşmeye devam ediyor.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 17 Eylül 2022 09:00
ABD ağustos ayı enflasyon verisinin tahminlerin üzerinde gelmesiyle gözler FED'in 21 Eylül'de yapacağı toplantıya çevrilmişti. FED'in 100 baz puan artıracağı ihtimali yükselince altın fiyatları iki ayın en düşük seviyesine geriledi.
Dün güne 1.664 dolar seviyesinden başlayan ons altının fiyatı 1.654 doları gördü. Ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altın da 975,4 liraya kadar geriledi.
Analistler FED'in toplantısından çıkacak karara göre altının hareketinin yön tayin edeceğini söylerken FED'in beklentilerin üzerinde faiz artırımı yapması halinde ons altında 1.648-1.644 dolar aralığının test edilebileceği belirtildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!