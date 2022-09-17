Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü

Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları, idam edilişlerinin 61'inci yıl dönümünde yad ediliyor. Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950'deki seçimlerde büyük bir başarıya imza atarak yüzde 52,7 oyla iktidara geldi. Arapça ezan okuma yasağını kaldırarak dini özgürlüklerin önünü açan Adnan Menderes'in 10 yıllık başbakanlığı döneminde Türk iç ve dış politikasında büyük değişimler yaşandı.

Türkiye, demokrasi tarihinin en kara günlerinden birini ise 16-17 Eylül 1961'de yaşadı. Başbakan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada yargılamaları sonucunda İmralı Adası'nda idam edildi. Menderes'in son sözleri, "Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu anda karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum..." oldu.

Millet demokrasi kahramanlarını hiç unutmadı. TBMM tarafından 11 Nisan 1990'da kabul edilen bir kanunla Menderes ve arkadaşlarının itibarları iade edildi. Aynı kanun uyarınca Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun naaşı, 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara taşındı. Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu.