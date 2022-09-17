İlkokul çocuklarının kutulu şakası büyüklerini korkuttu

İznik'in en işlek caddesi olan Kılıçaslan Caddesinde bir süpermarket önüne bırakılan boş kutuların içerisine girip saklanan iki minik ilkokul öğrencisi, kutuların içerisinden aniden fırlayıp yaptıkları şaka ile yoldan gelen vatandaşları korkuttu. Önce korkan sonra gülmeye başlayan vatandaşlar ortaya renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar yolun karşısındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kayıt yapan vatandaşın bile güldüğü şaka kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.