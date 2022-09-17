Bakan Yanık: Sosyal yardım programlarımız 49 ayrı başlıkta devam ediyor

Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Sosyal konut başvurularında kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
Sosyal konut başvurularında kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
Motorine büyük indirim bekleniyor
Motorine büyük indirim bekleniyor
TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip
TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip
Soru bankası sil baştan 2 bin yeni soru
Soru bankası sil baştan 2 bin yeni soru
Galerici yasak dinlemiyor
Galerici yasak dinlemiyor
Devlet ücretsiz dağıttı, öğretmen hala istiyor
Devlet ücretsiz dağıttı, öğretmen hala istiyor
Validen deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Validen deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Ailelere uyarı: Beslenme çantasında paketlemeye dikkat!
Ailelere uyarı: Beslenme çantasında paketlemeye dikkat!
Avrupa kapıda bekletiyor: Ret nedenleri siyasi mi?
Avrupa kapıda bekletiyor: Ret nedenleri siyasi mi?
Su altında kalacak Yusufeli'nde kamu kurumları taşınıyor
Su altında kalacak Yusufeli'nde kamu kurumları taşınıyor
Bakan Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
Bakan Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti
Konut fiyatlarında yeni rekor: İstanbul'da artış yüzde 200
Konut fiyatlarında yeni rekor: İstanbul'da artış yüzde 200
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan parti yönetimi ve milletvekillerine 'altılı masa' talimatı
Kılıçdaroğlu'ndan parti yönetimi ve milletvekillerine 'altılı masa' talimatı
Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu
Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu
Soylu: Müze ve ören yerlerine muhtarlar ücretsiz gidebilecek
Soylu: Müze ve ören yerlerine muhtarlar ücretsiz gidebilecek
Tepki çeken 'Müdür WC' uygulamasına müfettiş görevlendirildi
Tepki çeken 'Müdür WC' uygulamasına müfettiş görevlendirildi
Merkez Bankasının enflasyon ve dolar tahmini değişti
Merkez Bankasının enflasyon ve dolar tahmini değişti
İçişleri Bakanı Soylu, KPSS için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi
İçişleri Bakanı Soylu, KPSS için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi
6 bin km'nin altındaki araç ilanları internet sitesinden kaldırıldı
6 bin km'nin altındaki araç ilanları internet sitesinden kaldırıldı
Bakan Koca duyurdu: Hekimlerden Sağlık Bakanlığına rekor talep
Bakan Koca duyurdu: Hekimlerden Sağlık Bakanlığına rekor talep
Başkent'te FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Başkent'te FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Okulda 'Müdür WC' tuvaleti yapıldı mı? İl Milli Eğitim'den açıklama geldi
Okulda 'Müdür WC' tuvaleti yapıldı mı? İl Milli Eğitim'den açıklama geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yanık: Sosyal yardım programlarımız 49 ayrı başlıkta devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2002'de yalnızca 4 başlıkta olan sosyal yardım programlarımız bugün 49 ayrı başlıkta devam ediyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Eylül 2022 13:58
Yazdır
Bakan Yanık: Sosyal yardım programlarımız 49 ayrı başlıkta devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ülke genelinde yürütmekte olduğumuz tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002'den 2022 Temmuz'una kadar yaklaşık 545 milyar lira sosyal yardım yapmışız." dedi.

Bakan Yanık, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın ülkenin batıya açılan kapısı ve ticaret yollarının kesişme noktası olduğunu söyledi.

Ülkenin refahını arttırmanın, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmenin, AK Parti iktidarının en temel gayesi olduğunu belirten Yanık, şöyle devam etti:

"20 yıllık zamanda Türkiye AK Parti iktidarının yarattığı farkı 81 şehrimizin her birinde, her birinde ayrı ayrı gördük. Bunu tecrübe edenler olarak burada teşkilatın içerisinde veya eskiden beri çalışmaların içerisinde olan arkadaşlarımız bilirler. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, elhamdülillah bu iyileştirmenin bir tarafında olan insanlar olarak bunu bir şükür sebebi sayıyor. Gerçekten her bir şehrimizde 81 şehrimizin hepsinde AK Parti'nin izini, AK Parti'nin dokunuşunu, AK Parti'nin hizmet silsilesini görmek mümkündür. Her şehrimizi geliştirmek için özgün yatırımlar yaptık, destekler sağladık ve hizmetler verdik."

Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak, zenginleştirmek için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

2002 yılında çıktıkları bu yolculukta ülkenin her karış toprağına emek verdiklerini ve yatırım yaptıklarını anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Hem genel anlamda hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim çalışma alanımıza giren konularda birçok yeniliğe, hizmete ve yatırıma imza attık. Bunun en yakın şahidi olan şehirlerimizin birisi de şüphesiz Tekirdağ'dır. Özellikle sosyal hizmetler ve sosyal yatırımlar alanında yaptığımız çalışmalarla dünyaya örnek gösterilen ülkelerden birisi haline geldik. Bunu bir harcıalem cümle olarak söylemiyorum. Gerçekten yaptığımız sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar noktasında yaptığımız çalışmalarımız dünya çapında iyi örnek uygulamaların arasında gösterilen ödüllendirilen çalışmalar."

- "Dünyayı büyük krizlerin eşiğinden döndüren bir Türkiye var"

Yanık, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu ülkelerinden uzak doğuya kadar dünyanın birçok ülkesinde hizmetleri ve projeleri iyi uygulama örneği olarak kabul edilen bir Türkiye olduğunu aktardı.

Sosyal devletin gereklerini yerine getiren, toplumsal refahını katlamış bir Türkiye olduğunu anlatan Yanık, "Kişi başına düşen milli gelirini üç kat arttırmış bir Türkiye var. Vatandaşların kapı kapı dolanarak derdine çare bulmak için günlerini hatta belki de haftalarını harcadığı Türkiye şükürler olsun ki artık geride kaldı. Artık sadece kendi vatandaşının derdini değil tüm dünyanın derdini sırtlanacak kadar büyümüş insanlığa umut olmuş bir Türkiye var. Artık dünyayı etkileyen büyük krizlerde ve savaşlarda bile masadaki varlığıyla dengeleri değiştiren, yaptığı hamlelerle dünyayı büyük krizlerin eşiğinden döndüren bir Türkiye var." diye konuştu.

Yanık, Ukrayna-Rusya krizinin çözülmesinin, dünyada 10 milyon insanı açlık tehlikesinden kurtardığını belirtti.

Çünkü Afrika'nın bazı ülkelerinin bütün tahıl ihtiyacını, bazılarının da önemli bir kısmını Ukrayna'dan aldığının altını çizen Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer o tahıl oradan çıkamasaydı Afrika'da 10 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bizim için son derece sıradan bir ameliye gördüğümüz bu işler dünya için çok önemlidir. Birleşmiş Milletler'in, neredeyse aynı masanın etrafına bir ülkeyi Cumhurbaşkanımız, masanın etrafında topluyor. Bu çok önemli bir şey. Bunları tarihe bir not olarak düşmek ve hiç unutmamak gerekiyor. Türkiye bugün sadece kendisi için değil, kendisi için istediği iyilik halini bütün dünya için isteyen bir ülke ve bu iradenin başında da Sayın Cumhurbaşkanımız var. Özellikle bu süreçte saha çalışmalarımızda, vatandaşımıza çok açık bir biçimde tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Bu çok basit bir iş değildi. Gerçekten çok büyük bir işti ama bizim için yani sıradan olaylarmış gibi Türkiye gündeminde değerlendirildi. Öyle değil, gerçekten dünyayı etkileyen, dünyada kriz çözen bir ülke hüviyetine şükürler olsun ki taşıyoruz."

Yanık, AK Parti iktidarı döneminde sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında büyük bir dönüşüme imza attıklarını söyledi.

KAPAT [X]

"Hizmetlerimizi ve sosyal yardımlarımızı, desteklerimizi, talep odaklı bir anlayıştan, arz odaklı anlayışa çevirdik. Artık vatandaşlarımız kurum kurum, kapı kapı gezip hizmet talebinde bulunmuyor. Tam tersine biz vatandaşlarımızın kapısına giriyoruz." diyen Yanık, vatandaşların ihtiyacını yerinde tespit ettiklerini kaydetti.

Vatandaşlara uygun hizmeti verdiklerini, gerekli desteği sağladıklarını aktaran Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ'da bakanlığımıza bağlı 6 sosyal hizmet merkezimiz var. Bu merkezlerimiz sayesinde hizmetlerimizi tek bir noktada toplamış ve vatandaşlarımıza tek bir noktadan hizmet dağıtımı yapmış oluyoruz. Ülke genelinde vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğinde 391 sosyal hizmet merkezini faaliyete geçirdik. Allah nasip ederse 2023 yılı sonu itibariyle de bu sayı 400'e yükseltmeyi hedefliyoruz."

- 545 milyar liralık sosyal yardım

Yanık, Bakanlık olarak hizmetlerinin odağında her zaman aile olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Her hizmetimizi aileyi ön planda tutan ve ailenin güçlenmesini hedefleyen bir anlayışla planlıyor ve yürütüyoruz. 2002'de yalnızca 4 başlıkta olan sosyal yardım programlarımız bugün 49 ayrı başlıkta devam ediyor. Ülke genelinde yürütmekte olduğumuz tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002'den 2022 Temmuz'una kadar yaklaşık 545 milyar lira sosyal yardım yapmışız. Sosyal yardımların merkezi bütçe içerisindeki payını tam 5 kat artırarak 2002'de yüzde 1,19 iken 2020'ye geldiğimizde bu oran yüzde 6,11'e yükseldi."

Kadınların her zaman söz sahibi olmasının önemli olduğunu ifade eden Yanık, "Bu anlamda hem parti olarak, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu günden bu yana kadınların siyasete, istihdama, sosyal hayata eğitime erişimiyle ilgili hassasiyetini ve bunun için verdiği çabayı hepimiz çok iyi biliyoruz. Gerek AK Parti iktidarları olarak, AK Parti iradesi olarak, parti teşkilatlarında, gerek parlamentoda ve gerekse hükümetlerimiz boyunca kadınların sosyal statüsünün yükseltilmesi ve şiddetle mücadele noktasındaki kararlılığımıza hiç ara vermeden devam ettik." değerlendirmesini yaptı.

Yanık, milletin ürettiğini millete dağıtmaktan geri durmayacaklarını belirterek, sözlerini, "Muhalefetin bütün karşı duruşlarına rağmen bütün manipülasyonlarına rağmen biz milletten aldığımızı millete dağıtmaya devam edeceğiz. Bu anlamda 20 yıl boyunca milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik." diye tamamladı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da AK Parti'nin her zaman sahada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Avrupa da İsviçre de 'ısıyı 19 derecenin üzerine çıkaramazsınız' diyor. 'Islak mendillerle kendinizi silin' diyor. 'Bu kurallara uygun davranmayanları ihbar edin' deniliyor orada. Enerji bakanı 'birden fazla kişi duş alarak bu süreci geçirsin' diyor. Türkiye'de böyle bir şey yok elhamdülillah. Ukrayna-Rusya savaşı var bakan bir yere çekse, başbakan bir yere çekse, o arada birilerine fırsat doğsa o arada hükümet yıkılsa, hükümet yapılsa. Türkiye savaş sürecinde dünyanın konuştuğu ülke, dünyanın konuştuğu lider Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan darbe akşamı ölümü göze alıp uçağa binmeseydi Türkiye'nin hali ne olurdu biraz düşünelim. Böyle bir liderimiz var, böyle bir partimiz var. Bu lideri bu partiyi bugüne kadar başımızda tutan ve Türkiye'de gerçekten çok önemli işlere imza atma ortamını sağlayan böyle de milletimiz var. Biz daha 21 yaşındayız, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayız. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Sel, pandemi ve savaş süreci yaşadık ama önümüz aydınlık, biz hızlı çıkıyoruz ve hızlı çıkacağız."

Konuşmaların ardından Yanık, AK Parti'ye katılan vatandaşlara rozetlerini taktı.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Mestan Özcan, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
'Bugün Erdoğan, Menderes'in hayal ettiği Türkiye'yi inşa etmektedir'
'Bugün Erdoğan, Menderes'in hayal ettiği Türkiye'yi inşa etmektedir'
Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye geldi
Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye geldi
Dışişleri'nden ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi
Dışişleri'nden ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi
17 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
17 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
Ali Babacan'dan ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Ali Babacan'dan ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Avrupa kapıda bekletiyor: Ret nedenleri siyasi mi?
Avrupa kapıda bekletiyor: Ret nedenleri siyasi mi?

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli yürütülmesini amaçlayan önlemlere ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işlemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak görev yapan davacının 2016 mali hizmet yılı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davayı karara bağladı. İşlemi hukuka uygun bulan Daire kararı onandı.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 73.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 73.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 73.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 16 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Bursa'nın işgali kent belgeliğinde

Bursa'nın işgali kent belgeliğinde

Bursa'nın işgal dönemini tüm yönleriyle anlatan 4 yeni kitap, Yunan işgalinin 100. yılında, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla kent belgeliğine kazandırıldı.