Bakan Yanık: Sosyal yardım programlarımız 49 ayrı başlıkta devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ülke genelinde yürütmekte olduğumuz tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002'den 2022 Temmuz'una kadar yaklaşık 545 milyar lira sosyal yardım yapmışız." dedi.

Bakan Yanık, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın ülkenin batıya açılan kapısı ve ticaret yollarının kesişme noktası olduğunu söyledi.

Ülkenin refahını arttırmanın, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmenin, AK Parti iktidarının en temel gayesi olduğunu belirten Yanık, şöyle devam etti:

"20 yıllık zamanda Türkiye AK Parti iktidarının yarattığı farkı 81 şehrimizin her birinde, her birinde ayrı ayrı gördük. Bunu tecrübe edenler olarak burada teşkilatın içerisinde veya eskiden beri çalışmaların içerisinde olan arkadaşlarımız bilirler. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, elhamdülillah bu iyileştirmenin bir tarafında olan insanlar olarak bunu bir şükür sebebi sayıyor. Gerçekten her bir şehrimizde 81 şehrimizin hepsinde AK Parti'nin izini, AK Parti'nin dokunuşunu, AK Parti'nin hizmet silsilesini görmek mümkündür. Her şehrimizi geliştirmek için özgün yatırımlar yaptık, destekler sağladık ve hizmetler verdik."

Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak, zenginleştirmek için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

2002 yılında çıktıkları bu yolculukta ülkenin her karış toprağına emek verdiklerini ve yatırım yaptıklarını anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Hem genel anlamda hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim çalışma alanımıza giren konularda birçok yeniliğe, hizmete ve yatırıma imza attık. Bunun en yakın şahidi olan şehirlerimizin birisi de şüphesiz Tekirdağ'dır. Özellikle sosyal hizmetler ve sosyal yatırımlar alanında yaptığımız çalışmalarla dünyaya örnek gösterilen ülkelerden birisi haline geldik. Bunu bir harcıalem cümle olarak söylemiyorum. Gerçekten yaptığımız sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar noktasında yaptığımız çalışmalarımız dünya çapında iyi örnek uygulamaların arasında gösterilen ödüllendirilen çalışmalar."

- "Dünyayı büyük krizlerin eşiğinden döndüren bir Türkiye var"

Yanık, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu ülkelerinden uzak doğuya kadar dünyanın birçok ülkesinde hizmetleri ve projeleri iyi uygulama örneği olarak kabul edilen bir Türkiye olduğunu aktardı.

Sosyal devletin gereklerini yerine getiren, toplumsal refahını katlamış bir Türkiye olduğunu anlatan Yanık, "Kişi başına düşen milli gelirini üç kat arttırmış bir Türkiye var. Vatandaşların kapı kapı dolanarak derdine çare bulmak için günlerini hatta belki de haftalarını harcadığı Türkiye şükürler olsun ki artık geride kaldı. Artık sadece kendi vatandaşının derdini değil tüm dünyanın derdini sırtlanacak kadar büyümüş insanlığa umut olmuş bir Türkiye var. Artık dünyayı etkileyen büyük krizlerde ve savaşlarda bile masadaki varlığıyla dengeleri değiştiren, yaptığı hamlelerle dünyayı büyük krizlerin eşiğinden döndüren bir Türkiye var." diye konuştu.

Yanık, Ukrayna-Rusya krizinin çözülmesinin, dünyada 10 milyon insanı açlık tehlikesinden kurtardığını belirtti.

Çünkü Afrika'nın bazı ülkelerinin bütün tahıl ihtiyacını, bazılarının da önemli bir kısmını Ukrayna'dan aldığının altını çizen Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer o tahıl oradan çıkamasaydı Afrika'da 10 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bizim için son derece sıradan bir ameliye gördüğümüz bu işler dünya için çok önemlidir. Birleşmiş Milletler'in, neredeyse aynı masanın etrafına bir ülkeyi Cumhurbaşkanımız, masanın etrafında topluyor. Bu çok önemli bir şey. Bunları tarihe bir not olarak düşmek ve hiç unutmamak gerekiyor. Türkiye bugün sadece kendisi için değil, kendisi için istediği iyilik halini bütün dünya için isteyen bir ülke ve bu iradenin başında da Sayın Cumhurbaşkanımız var. Özellikle bu süreçte saha çalışmalarımızda, vatandaşımıza çok açık bir biçimde tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Bu çok basit bir iş değildi. Gerçekten çok büyük bir işti ama bizim için yani sıradan olaylarmış gibi Türkiye gündeminde değerlendirildi. Öyle değil, gerçekten dünyayı etkileyen, dünyada kriz çözen bir ülke hüviyetine şükürler olsun ki taşıyoruz."

Yanık, AK Parti iktidarı döneminde sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında büyük bir dönüşüme imza attıklarını söyledi.

"Hizmetlerimizi ve sosyal yardımlarımızı, desteklerimizi, talep odaklı bir anlayıştan, arz odaklı anlayışa çevirdik. Artık vatandaşlarımız kurum kurum, kapı kapı gezip hizmet talebinde bulunmuyor. Tam tersine biz vatandaşlarımızın kapısına giriyoruz." diyen Yanık, vatandaşların ihtiyacını yerinde tespit ettiklerini kaydetti.

Vatandaşlara uygun hizmeti verdiklerini, gerekli desteği sağladıklarını aktaran Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ'da bakanlığımıza bağlı 6 sosyal hizmet merkezimiz var. Bu merkezlerimiz sayesinde hizmetlerimizi tek bir noktada toplamış ve vatandaşlarımıza tek bir noktadan hizmet dağıtımı yapmış oluyoruz. Ülke genelinde vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğinde 391 sosyal hizmet merkezini faaliyete geçirdik. Allah nasip ederse 2023 yılı sonu itibariyle de bu sayı 400'e yükseltmeyi hedefliyoruz."

- 545 milyar liralık sosyal yardım

Yanık, Bakanlık olarak hizmetlerinin odağında her zaman aile olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Her hizmetimizi aileyi ön planda tutan ve ailenin güçlenmesini hedefleyen bir anlayışla planlıyor ve yürütüyoruz. 2002'de yalnızca 4 başlıkta olan sosyal yardım programlarımız bugün 49 ayrı başlıkta devam ediyor. Ülke genelinde yürütmekte olduğumuz tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002'den 2022 Temmuz'una kadar yaklaşık 545 milyar lira sosyal yardım yapmışız. Sosyal yardımların merkezi bütçe içerisindeki payını tam 5 kat artırarak 2002'de yüzde 1,19 iken 2020'ye geldiğimizde bu oran yüzde 6,11'e yükseldi."

Kadınların her zaman söz sahibi olmasının önemli olduğunu ifade eden Yanık, "Bu anlamda hem parti olarak, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu günden bu yana kadınların siyasete, istihdama, sosyal hayata eğitime erişimiyle ilgili hassasiyetini ve bunun için verdiği çabayı hepimiz çok iyi biliyoruz. Gerek AK Parti iktidarları olarak, AK Parti iradesi olarak, parti teşkilatlarında, gerek parlamentoda ve gerekse hükümetlerimiz boyunca kadınların sosyal statüsünün yükseltilmesi ve şiddetle mücadele noktasındaki kararlılığımıza hiç ara vermeden devam ettik." değerlendirmesini yaptı.

Yanık, milletin ürettiğini millete dağıtmaktan geri durmayacaklarını belirterek, sözlerini, "Muhalefetin bütün karşı duruşlarına rağmen bütün manipülasyonlarına rağmen biz milletten aldığımızı millete dağıtmaya devam edeceğiz. Bu anlamda 20 yıl boyunca milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik." diye tamamladı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da AK Parti'nin her zaman sahada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Avrupa da İsviçre de 'ısıyı 19 derecenin üzerine çıkaramazsınız' diyor. 'Islak mendillerle kendinizi silin' diyor. 'Bu kurallara uygun davranmayanları ihbar edin' deniliyor orada. Enerji bakanı 'birden fazla kişi duş alarak bu süreci geçirsin' diyor. Türkiye'de böyle bir şey yok elhamdülillah. Ukrayna-Rusya savaşı var bakan bir yere çekse, başbakan bir yere çekse, o arada birilerine fırsat doğsa o arada hükümet yıkılsa, hükümet yapılsa. Türkiye savaş sürecinde dünyanın konuştuğu ülke, dünyanın konuştuğu lider Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan darbe akşamı ölümü göze alıp uçağa binmeseydi Türkiye'nin hali ne olurdu biraz düşünelim. Böyle bir liderimiz var, böyle bir partimiz var. Bu lideri bu partiyi bugüne kadar başımızda tutan ve Türkiye'de gerçekten çok önemli işlere imza atma ortamını sağlayan böyle de milletimiz var. Biz daha 21 yaşındayız, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayız. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Sel, pandemi ve savaş süreci yaşadık ama önümüz aydınlık, biz hızlı çıkıyoruz ve hızlı çıkacağız."

Konuşmaların ardından Yanık, AK Parti'ye katılan vatandaşlara rozetlerini taktı.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Mestan Özcan, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.