Ayak parmaklarıyla bilgisayar kullanarak ders çalışan SP hastası Yılmaz liseyi bitirdi

Öğretmen anne babanın üçüncü çocuğu olan ve hedeflerine ulaşmak için engel tanımayan Ümithan, bir yandan özel bir şirkete çeşitli konularda kısa videolar hazırlayarak kendi parasını kazanıyor, diğer yandan bilgisayar programcısı olabilmek için üniversite sınavına hazırlanıyor.

Ümithan'ın 74 yaşındaki emekli öğretmen babası Gürcan Yılmaz, oğullarının 1976'da 7 aylıkken dünyaya geldiğini söyledi. Baba Yılmaz, "Doğduktan 5 gün sonra sarılık komasına girdi. Çeşitli illerde doktora götürdük, altı ay sonra Hacettepe Üniversitesi'nde ilk tanı konuldu. O dönemde spastik olduğu ve beyninde hasar geliştiği ifade edildi. Hastalığın tedavisinin olmadığı belirtildi" diye konuştu.

Baba Yılmaz, Ümithan'ın uzun soluklu tedavi, takip ve fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik ağır ve yorucu bir süreç geçirdiğini, daha fazla imkandan yararlanabilmek için de Manisa'dan Ankara'ya yerleştiklerini anlattı.

Beyinde oluşan hasar nedeniyle çocuğun belirli kaslarını kullanmakta güçlük çekmesine yol açan Serebral Palsi tanısı konulan Ümithan'ın zeka engeli bulunmadığından, yaşıtlarıyla aynı algıya sahip olduğunu vurgulayan baba Yılmaz, oğullarının hiçbir koşulda eğitim ve öğretiminden vazgeçmediğini aktardı.

Baba Yılmaz, bu süreci şöyle anlattı:

"Ben de eğitimci olduğum için 'Yetişkinler alfabesi' temin ettim. Ümithan, bu alfabeyi de hemen kavradı. Bunlara çalıştırıyordum ve sonra imtihan ediyordum. Fiziksel engelinden dolayı yazamıyordu ama okumayı söktü, yaklaşık 7 yaşında okumayı öğrendi. Parmaklarına kalem taktık yazabilmesi için ama çok zor oluyordu. Bunun üzerine bilgisayar almamızı istedi. Televizyonda bilgisayar kullanımını anlatan programları izliyordu. Bilgisayar aldık ve kendi çabasıyla her şeyi öğrendi. 'Ben de okulu bitirip diploma almak istiyorum' dedi. Oğlumun eğitimini tamamlaması için hep yanında olduk, ona inandık. Önce okuma belgesini aldı, ardından ilkokuldan ve ortaokuldan mezun oldu. Şimdi de liseyi bitirdi."

"Allah, bana ve annesine sağlık, kuvvet versin de arkasından koşabilelim"

Baba Yılmaz, oğlunun başarılarını görmenin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu, ancak bir gün hayatta tek başına kalabileceğini düşünmenin ise en derin mutsuzluk olduğunu söyledi.

Kişisel bakım ve ihtiyaçlarını kendi yapamayan Ümithan'ın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini gözleri dolarak aktaran baba Yılmaz, "Allah, bana ve annesine sağlık, kuvvet versin de arkasından koşabilelim" dedi.

Hayatın her şeye rağmen devam ettiğini ve yaşarken de her alanda Ümithan'ın elde ettiği başarıların tadını çıkarmaya çalıştıklarını ve onunla gurur duyduklarını dile getiren Baba Yılmaz, "Oğlumun bu çabayla liseyi bitirmesi, onun uzaya gitmesi gibi. O kadar mutluyum" diye konuştu.

"Oğlum, birçok kişi için bir rol model"

72 yaşındaki emekli öğretmen anne Suzan Yılmaz da öğretmenlik yaparken okuldan döndükten sonra oğluna işledikleri dersleri anlattığını ve birlikte çalıştıklarını, deneyler yaptıklarını belirtti.

Anne Yılmaz, "Eğitimlerini evde çalışarak tamamladı, hiç okula gitmedi. bilgisayar ile tanıştıktan bir süre sonra ünlü bilgisayar firmasının kurucusu Steve Jobs vefa ettiğinde kuruma mail attı ve bilgisayarı nasıl kullandığını anlattı. Onlar da hemen iletişime girdiler, çok ilgilendiler" dedi.

Ümithan'a, bunun eğitim hayatını diploma ile taçlandırmak için büyük motivasyon verdiğini anlatan anne Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık diploması olsun istiyordu. Öyle ısrarcıydık ki bu isteğinde psikoloğa götürdük. O da sen çok başarılı ve zekisin, bu konuda da niye bu kadar ısrarcı oluyorsun?' dedi ve Ümithan da ona 'sizin diplomanız olmasaydı ben buraya gelmezdim' diye yanıt verdi. O kadar kararlıydı. Çok çalıştı, 2019'da ilkokul, 2020'de ortaokul diplomasını aldı. Salgın sürecinde de lise için çalıştı, online olarak sınavlara girdi ve şimdi Açıköğretim Lisesi'nden mezun oldu. Oğlum, birçok kişi için bir rol model, gururluyuz. Bu süreçte Serabral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) de hep yanımızda oldu, bizi çok aydınlattı."

Ümithan'ın SERÇEV sayesinde işe girdiğini ve özel bir şirkette belli konularda kısa videolar hazırlayarak asgari ücretten maaş aldığını anlatan Yılmaz, "Online çalışıyor, bir konu veriyorlar, onunla ilgili video hazırlıyor. Kendi parasını kazanıyor onu da teknolojik ürünlere harcıyor. Buradan herkese tavsiyem, çocuklarınıza güvenin ve inanın." diye konuştu.

Ümithan da "Kendimi gökdelenin üstüne çıkmış gibi hissediyorum. Gelecekte üniversiteyi bitirmek istiyorum ama zor olacak. Bilgisayar programcılığı istiyorum. Herkes benim gibi inatçı olsun." sözleriyle duygularını aktardı.