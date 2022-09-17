Anadolu Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı: 6 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Eylül 2022 17:25
Otoyolun Şekerpınar gişeler mevkisinde S.K. idaresindeki otomobil bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.K. ile araçtaki A.K, E.K, N.T, İ.K. ile İ.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!