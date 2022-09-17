6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 300 bin liraya çıkarılıyor.
Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Eylül 2022 19:05
İkinci el otoda kilometre şartını ihlal edenlere ceza artırılıyor.
İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL ceza kesilecek.
Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.
Ticaret bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!