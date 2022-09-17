Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Nisan'da Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Eylül 2022 21:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Nisan'da Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!